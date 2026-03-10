لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/لافروف-وابن-فرحان-يؤكدان-ضرورة-الوقف-الفوري-للأعمال-القتالية-في-إيران-1111317401.html
لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران
لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران خلاله تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T19:10+0000
2026-03-10T19:30+0000
روسيا
العالم العربي
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350300_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_d282173069be0ca4f456f20985851b4b.jpg
وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".وأكمل البيان: "تم التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج وإيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260310/البيت-الأبيض-الجيش-الأمريكي-يحرز-تقدما-كبيرا-نحو-تحقيق-أهدافنا-العسكرية-1111317208.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350300_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_6430d8bfa1f20e85fd8d2db045f00a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, السعودية
روسيا, العالم العربي, السعودية

لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران

19:10 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 19:30 GMT 10.03.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي فهد بن فرحان
محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي فهد بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران خلاله تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.
وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".
وتابع البيان: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الوضع المحيط بإيران، ودعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري".
وأكمل البيان: "تم التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج وإيران".
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
البيت الأبيض: الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية
19:00 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала