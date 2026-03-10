https://sarabic.ae/20260310/لافروف-وابن-فرحان-يؤكدان-ضرورة-الوقف-الفوري-للأعمال-القتالية-في-إيران-1111317401.html

لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران خلاله تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".وأكمل البيان: "تم التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج وإيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

