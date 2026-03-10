https://sarabic.ae/20260310/لافروف-وابن-فرحان-يؤكدان-ضرورة-الوقف-الفوري-للأعمال-القتالية-في-إيران-1111317401.html
لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران خلاله تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الروسية.
وتابع البيان: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الوضع المحيط بإيران، ودعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري".
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
لافروف وابن فرحان يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية في إيران
19:10 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 19:30 GMT 10.03.2026)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران خلاله تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.
وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن من مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد".
وتابع البيان: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الوضع المحيط بإيران، ودعيا إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري".
وأكمل البيان: "تم التركيز على ضرورة وقف الهجمات التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في كل من دول الخليج وإيران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.