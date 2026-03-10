https://sarabic.ae/20260310/البيت-الأبيض-الجيش-الأمريكي-يحرز-تقدما-كبيرا-نحو-تحقيق-أهدافنا-العسكرية-1111317208.html
البيت الأبيض: الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية
ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحرز تقدما هائلا نحو تحقيق أهدافه العسكرية في الحرب على إيران. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتدفق الطاقة.وأضافت أن "الرئيس ترامب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران، وأنه توعد بعشرين ضعفا للقوة التي ضربنا بها إيران إذا ضربت سفنا بمضيق هرمز".وأكدت ليفيت أن "القوات الأمريكية تعمل على تفكيك البنية التحتية الإيرانية لإنتاج الصواريخ"، مضيفة أن "الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية لعملية الغضب الملحمي".وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الجيش الأمريكي يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ودمرنا أكثر من 50 سفينة إيرانية بينها سفينة كبيرة تحمل مسيرات".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحرز تقدما هائلا نحو تحقيق أهدافه العسكرية في الحرب على إيران.
وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتدفق الطاقة.
وأضافت أن "الرئيس ترامب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران، وأنه توعد بعشرين ضعفا للقوة التي ضربنا بها إيران إذا ضربت سفنا بمضيق هرمز".
وأكدت ليفيت أن "القوات الأمريكية تعمل على تفكيك البنية التحتية الإيرانية لإنتاج الصواريخ"، مضيفة أن "الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية لعملية الغضب الملحمي".
وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الجيش الأمريكي يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني
ودمرنا أكثر من 50 سفينة إيرانية بينها سفينة كبيرة تحمل مسيرات".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية
في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.