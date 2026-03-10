البيت الأبيض: الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية
البيت الأبيض: الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية
إيران
وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتدفق الطاقة.وأضافت أن "الرئيس ترامب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران، وأنه توعد بعشرين ضعفا للقوة التي ضربنا بها إيران إذا ضربت سفنا بمضيق هرمز".وأكدت ليفيت أن "القوات الأمريكية تعمل على تفكيك البنية التحتية الإيرانية لإنتاج الصواريخ"، مضيفة أن "الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية لعملية الغضب الملحمي".وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الجيش الأمريكي يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ودمرنا أكثر من 50 سفينة إيرانية بينها سفينة كبيرة تحمل مسيرات".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
البيت الأبيض: الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية

19:00 GMT 10.03.2026
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت
ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي يحرز تقدما هائلا نحو تحقيق أهدافه العسكرية في الحرب على إيران.
وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتدفق الطاقة.
وأضافت أن "الرئيس ترامب لا يخشى استخدام أي من الخيارات المطروحة بشأن إيران، وأنه توعد بعشرين ضعفا للقوة التي ضربنا بها إيران إذا ضربت سفنا بمضيق هرمز".
وأكدت ليفيت أن "القوات الأمريكية تعمل على تفكيك البنية التحتية الإيرانية لإنتاج الصواريخ"، مضيفة أن "الجيش الأمريكي يحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافنا العسكرية لعملية الغضب الملحمي".
وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "الجيش الأمريكي يتحول الآن نحو تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني ودمرنا أكثر من 50 سفينة إيرانية بينها سفينة كبيرة تحمل مسيرات".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
