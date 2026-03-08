البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/البيت-الأبيض-ترامب-لا-يستبعد-إرسال-قوات-برية-إلى-إيران-1111235658.html
البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران
البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد بعد إرسال قوات إلى إيران، لكن هذا الخيار ليس ضمن خطة... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T16:16+0000
2026-03-08T16:16+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
الحرب
قوات برية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وكانت ليفيت قد أشارت يوم الأربعاء إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية في إيران كسيناريو محتمل، لكنها أكدت عدم وجود خطط حالية بهذا الشأن.وقالت المتحدثة على قناة "فوكس نيوز": "يرغب الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواصلة تقييم نجاح هذه العملية العسكرية. وهي ليست جزءًا من الخطة الحالية، لكن الرئيس يدرس جميع الخيارات"، في إشارة إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية ضد إيران.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.إيران تعلن تدمير رادارات متقدمة لنظام "ثاد" الأمريكي في مناطق عدة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب, قوات برية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, الحرب, قوات برية

البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

16:16 GMT 08.03.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد بعد إرسال قوات إلى إيران، لكن هذا الخيار ليس ضمن خطة واشنطن الحالية.
وكانت ليفيت قد أشارت يوم الأربعاء إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية في إيران كسيناريو محتمل، لكنها أكدت عدم وجود خطط حالية بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة على قناة "فوكس نيوز": "يرغب الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواصلة تقييم نجاح هذه العملية العسكرية. وهي ليست جزءًا من الخطة الحالية، لكن الرئيس يدرس جميع الخيارات"، في إشارة إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية ضد إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
إيران تعلن تدمير رادارات متقدمة لنظام "ثاد" الأمريكي في مناطق عدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала