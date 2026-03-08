https://sarabic.ae/20260308/البيت-الأبيض-ترامب-لا-يستبعد-إرسال-قوات-برية-إلى-إيران-1111235658.html
البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران
البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد بعد إرسال قوات إلى إيران، لكن هذا الخيار ليس ضمن خطة... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وكانت ليفيت قد أشارت يوم الأربعاء إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية في إيران كسيناريو محتمل، لكنها أكدت عدم وجود خطط حالية بهذا الشأن.وقالت المتحدثة على قناة "فوكس نيوز": "يرغب الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواصلة تقييم نجاح هذه العملية العسكرية. وهي ليست جزءًا من الخطة الحالية، لكن الرئيس يدرس جميع الخيارات"، في إشارة إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية ضد إيران.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد بعد إرسال قوات إلى إيران، لكن هذا الخيار ليس ضمن خطة واشنطن الحالية.
وكانت ليفيت قد أشارت يوم الأربعاء إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية في إيران كسيناريو محتمل، لكنها أكدت عدم وجود خطط حالية بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة على قناة "فوكس نيوز": "يرغب الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواصلة تقييم نجاح هذه العملية العسكرية. وهي ليست جزءًا من الخطة الحالية، لكن الرئيس يدرس جميع الخيارات"، في إشارة إلى إمكانية شنّ عملية برية أمريكية ضد إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
