وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى عملية غزو بري لبلادنا من قبل أمريكا ونحن ننتظرهم

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-نخشى-عملية-غزو-بري-لبلادنا-من-قبل-أمريكا-ونحن-ننتظرهم-1111113580.html
وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى عملية غزو بري لبلادنا من قبل أمريكا ونحن ننتظرهم
وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى عملية غزو بري لبلادنا من قبل أمريكا ونحن ننتظرهم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى أي غزو بري محتمل من قبل الولايات المتحدة، مشددا على أن إيران مستعدة لمواجهة مثل هذا السيناريو. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T18:59+0000
2026-03-05T18:59+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg
وردا على سؤال قناة "إن بي سي نيوز"، اليوم الخميس، حول خشية بلاده من احتمال قيام واشنطن بعملية برية ضد إيران قال عراقجي: "لا، نحن لا نخشى ذلك، بل ننتظرهم، لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وسيكون الأمر كارثيا بالنسبة لهم". وأضاف: "الأمر نفسه حدث في المواجهة السابقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي من طلبت وقفا غير مشروط لإطلاق النار بعد 12 يوما من القتال، في إشارة إلى المواجهات التي وقعت في يونيو/ حزيران الماضي عندما استهدفت القوات الأمريكية والإسرائيلية منشآت نووية إيرانية". وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الهجوم وقع في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مفاوضات في جنيف مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر". ولفت إلى أن" تلك التطورات أثرت سلبا على ثقة إيران في أي مفاوضات مستقبلية"، موضحا أنه "لم يجر أي تواصل مع الطرفين منذ الأسبوع الماضي". وقال عراقجي: "إن تجربة بلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة، خصوصا مع الإدارة الحالية، لم تكن إيجابية"، مضيفا أن "طهران خاضت جولتين من المفاوضات خلال العام الماضي والعام الحالي، لكن الهجوم وقع في منتصف المباحثات". وأضاف: "لا نرى سببا للعودة إلى التفاوض مع طرف لا يلتزم بالنزاهة ولا يدخل المحادثات بحسن نية". وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260305/عراقجي-الخطة-الأمريكية-لتحقيق-نصر-سريع-على-إيران-فشلت-والأمور-ستزداد-سوءا-1111108989.html
https://sarabic.ae/20260305/ترامب-أريد-أن-أشارك-شخصيا-في-عملية-اختيار-الزعيم-الإيراني-القادم-1111104766.html
https://sarabic.ae/20260304/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-اغتيال-خامنئي-سيكلف-ثمنا-باهظا-والقصة-لم-تنته-بعد-1111051513.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_825a38b3f2ced6edddbac280bd7c4619.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل

وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى عملية غزو بري لبلادنا من قبل أمريكا ونحن ننتظرهم

18:59 GMT 05.03.2026
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى أي غزو بري محتمل من قبل الولايات المتحدة، مشددا على أن إيران مستعدة لمواجهة مثل هذا السيناريو.
وردا على سؤال قناة "إن بي سي نيوز"، اليوم الخميس، حول خشية بلاده من احتمال قيام واشنطن بعملية برية ضد إيران قال عراقجي: "لا، نحن لا نخشى ذلك، بل ننتظرهم، لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وسيكون الأمر كارثيا بالنسبة لهم".

وأوضح عراقجي أن إيران لم تطلب وقف إطلاق النار رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت مواقع مختلفة داخل البلاد.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
عراقجي: الخطة الأمريكية لتحقيق نصر سريع على إيران فشلت والأمور ستزداد سوءا
18:00 GMT
وأضاف: "الأمر نفسه حدث في المواجهة السابقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي من طلبت وقفا غير مشروط لإطلاق النار بعد 12 يوما من القتال، في إشارة إلى المواجهات التي وقعت في يونيو/ حزيران الماضي عندما استهدفت القوات الأمريكية والإسرائيلية منشآت نووية إيرانية".

وفيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال، قال عراقجي: "إن عدد الضحايا بلغ 171 طفلا، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم". مضيفا: "أن تقييم الجيش الإيراني يشير إلى أن الهجوم نفذته إحدى القوتين، متسائلًا: "سواء كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل، ما الفرق؟".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الهجوم وقع في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مفاوضات في جنيف مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر". ولفت إلى أن" تلك التطورات أثرت سلبا على ثقة إيران في أي مفاوضات مستقبلية"، موضحا أنه "لم يجر أي تواصل مع الطرفين منذ الأسبوع الماضي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
ترامب: أريد أن أشارك شخصيا في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم
16:37 GMT
وقال عراقجي: "إن تجربة بلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة، خصوصا مع الإدارة الحالية، لم تكن إيجابية"، مضيفا أن "طهران خاضت جولتين من المفاوضات خلال العام الماضي والعام الحالي، لكن الهجوم وقع في منتصف المباحثات". وأضاف: "لا نرى سببا للعودة إلى التفاوض مع طرف لا يلتزم بالنزاهة ولا يدخل المحادثات بحسن نية".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال خامنئي سيكلف ثمنا باهظا والقصة لم تنته بعد
أمس, 15:56 GMT
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
