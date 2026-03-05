https://sarabic.ae/20260305/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-نخشى-عملية-غزو-بري-لبلادنا-من-قبل-أمريكا-ونحن-ننتظرهم-1111113580.html

وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى عملية غزو بري لبلادنا من قبل أمريكا ونحن ننتظرهم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى أي غزو بري محتمل من قبل الولايات المتحدة، مشددا على أن إيران مستعدة لمواجهة مثل هذا السيناريو. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

إيران

وردا على سؤال قناة "إن بي سي نيوز"، اليوم الخميس، حول خشية بلاده من احتمال قيام واشنطن بعملية برية ضد إيران قال عراقجي: "لا، نحن لا نخشى ذلك، بل ننتظرهم، لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وسيكون الأمر كارثيا بالنسبة لهم". وأضاف: "الأمر نفسه حدث في المواجهة السابقة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هي من طلبت وقفا غير مشروط لإطلاق النار بعد 12 يوما من القتال، في إشارة إلى المواجهات التي وقعت في يونيو/ حزيران الماضي عندما استهدفت القوات الأمريكية والإسرائيلية منشآت نووية إيرانية". وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الهجوم وقع في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مفاوضات في جنيف مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر". ولفت إلى أن" تلك التطورات أثرت سلبا على ثقة إيران في أي مفاوضات مستقبلية"، موضحا أنه "لم يجر أي تواصل مع الطرفين منذ الأسبوع الماضي". وقال عراقجي: "إن تجربة بلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة، خصوصا مع الإدارة الحالية، لم تكن إيجابية"، مضيفا أن "طهران خاضت جولتين من المفاوضات خلال العام الماضي والعام الحالي، لكن الهجوم وقع في منتصف المباحثات". وأضاف: "لا نرى سببا للعودة إلى التفاوض مع طرف لا يلتزم بالنزاهة ولا يدخل المحادثات بحسن نية". وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

