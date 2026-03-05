https://sarabic.ae/20260305/عراقجي-الخطة-الأمريكية-لتحقيق-نصر-سريع-على-إيران-فشلت-والأمور-ستزداد-سوءا-1111108989.html
عراقجي: الخطة الأمريكية لتحقيق نصر سريع على إيران فشلت والأمور ستزداد سوءا
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس: إن "الخطة "أ" التي وضعها الجانب الأمريكي لتحقيق نصر سريع على إيران قد فشلت"، وحذر من أن "الخطة "ب"...
وأضاف عراقجي على منصة "إكس": "والحقيقة أن فرصة التوصل إلى اتفاق فريد قد أُهدرت بعد أن أخفت مجموعة 'أمريكا أخيرًا' تقدماً كبيراً حققناه في المفاوضات". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
