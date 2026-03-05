https://sarabic.ae/20260305/ترامب-أريد-أن-أشارك-شخصيا-في-عملية-اختيار-الزعيم-الإيراني-القادم-1111104766.html

ترامب: أريد أن أشارك شخصيا في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رغبته بالمشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم. 05.03.2026

وقال ترامب لموقع أكسيوس: "إنهم يضيعون وقتهم. نجل خامنئي مضيعة للوقت. يجب أن أشارك في عملية التعيين، كما حدث مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

