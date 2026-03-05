https://sarabic.ae/20260305/ترامب-أريد-أن-أشارك-شخصيا-في-عملية-اختيار-الزعيم-الإيراني-القادم-1111104766.html
ترامب: أريد أن أشارك شخصيا في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم
ترامب: أريد أن أشارك شخصيا في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رغبته بالمشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب لموقع أكسيوس: "إنهم يضيعون وقتهم. نجل خامنئي مضيعة للوقت. يجب أن أشارك في عملية التعيين، كما حدث مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن رغبته بالمشاركة شخصيًا في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم.
وقال ترامب لموقع أكسيوس: "إنهم يضيعون وقتهم. نجل خامنئي مضيعة للوقت. يجب أن أشارك في عملية التعيين، كما حدث مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا".
ذكرت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الأربعاء، أن المرشح الأبرز لقيادة إيران هو مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. كما يُنظر في ترشيح علي رضا عرفي، عضو مجلس الحكم المؤقت، وحفيد المرشد الأعلى الأول حسن الخميني.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.