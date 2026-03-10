https://sarabic.ae/20260310/متوسط-سعر-الغاز-في-أوروبا-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-3-سنوات-1111297536.html

متوسط ​​سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

متوسط ​​سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

تبيّن لوكالة "سبوتنيك"، بعد تحليلها لبيانات بورصة "إنتركونتيننتال" في لندن، أن متوسط سعر الغاز في أوروبا، سجّل يوم أمس الاثنين، مستوى قياسيًا هو الأعلى منذ 23...

2026-03-10T10:52+0000

2026-03-10T10:52+0000

2026-03-10T10:52+0000

وبلغ متوسط ​​سعر الغاز، المُقدّر بناءً على مؤشر أكبر مركز تداول في أوروبا، هولندا، 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب، ويعدّ هذا السعر أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، منذ 23 يناير 2023، عندما كان يقارب 745 دولارًا.وبدأ هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بعد إعلان شركة "قطر للطاقة"، المملوكة للدولة القطرية، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جميع منشآتها بسبب هجمات الطائرات المسيّرة، ووفقًا لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز"، تعدّ قطر واحدة من أكبر 3 دول منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.وقد تجاوزت أسعار الغاز في السوق الأوروبية يوم أمس الاثنين، 800 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 11 يناير 2023. وبلغت ذروتها بارتفاع قدره 28%، لتصل إلى ما يقارب 820 دولارًا.وكان رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، أليكسي ميلر، قال في فبراير/ شباط الماضي، إن "انتهاء فصل الشتاء في الاتحاد الأوروبي سيكون معقدًا"، ووصف حينها الوضع في السوق الأوروبية بأنه "متوتر بشكل حرج".وفي الوقت ذاته، ومع حلول اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار الغاز في البورصات بشكل تصحيحي، حيث انخفضت حتى الساعة 10:22 بتوقيت موسكو، بنسبة 16% عن المستوى القياسي، الذي سجلته خلال 3 سنوات والبالغ 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب، لتصل إلى 567 دولارًا.بوتين: أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في أسبوع واحد

