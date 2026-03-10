عربي
https://sarabic.ae/20260310/متوسط-سعر-الغاز-في-أوروبا-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-3-سنوات-1111297536.html
متوسط ​​سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات
متوسط ​​سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات
سبوتنيك عربي
تبيّن لوكالة "سبوتنيك"، بعد تحليلها لبيانات بورصة "إنتركونتيننتال" في لندن، أن متوسط سعر الغاز في أوروبا، سجّل يوم أمس الاثنين، مستوى قياسيًا هو الأعلى منذ 23... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T10:52+0000
2026-03-10T10:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098645405_0:4:1616:913_1920x0_80_0_0_45077c91153e235883c75c9e202c44e8.jpg
وبلغ متوسط ​​سعر الغاز، المُقدّر بناءً على مؤشر أكبر مركز تداول في أوروبا، هولندا، 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب، ويعدّ هذا السعر أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، منذ 23 يناير 2023، عندما كان يقارب 745 دولارًا.وبدأ هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بعد إعلان شركة "قطر للطاقة"، المملوكة للدولة القطرية، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جميع منشآتها بسبب هجمات الطائرات المسيّرة، ووفقًا لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز"، تعدّ قطر واحدة من أكبر 3 دول منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.وقد تجاوزت أسعار الغاز في السوق الأوروبية يوم أمس الاثنين، 800 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 11 يناير 2023. وبلغت ذروتها بارتفاع قدره 28%، لتصل إلى ما يقارب 820 دولارًا.وكان رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، أليكسي ميلر، قال في فبراير/ شباط الماضي، إن "انتهاء فصل الشتاء في الاتحاد الأوروبي سيكون معقدًا"، ووصف حينها الوضع في السوق الأوروبية بأنه "متوتر بشكل حرج".وفي الوقت ذاته، ومع حلول اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار الغاز في البورصات بشكل تصحيحي، حيث انخفضت حتى الساعة 10:22 بتوقيت موسكو، بنسبة 16% عن المستوى القياسي، الذي سجلته خلال 3 سنوات والبالغ 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب، لتصل إلى 567 دولارًا.بوتين: أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في أسبوع واحد
https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-وضع-الغاز-في-أوروبا-يزداد-صعوبة-يوما-بعد-يوم-1111085141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098645405_99:0:1535:1077_1920x0_80_0_0_0492e707f4c0f9c428fc9352402a852d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, اقتصاد

متوسط ​​سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

10:52 GMT 10.03.2026
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau أنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau
تبيّن لوكالة "سبوتنيك"، بعد تحليلها لبيانات بورصة "إنتركونتيننتال" في لندن، أن متوسط سعر الغاز في أوروبا، سجّل يوم أمس الاثنين، مستوى قياسيًا هو الأعلى منذ 23 يناير/ كانون الثاني 2023، حيث بلغ 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
وبلغ متوسط ​​سعر الغاز، المُقدّر بناءً على مؤشر أكبر مركز تداول في أوروبا، هولندا، 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب، ويعدّ هذا السعر أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، منذ 23 يناير 2023، عندما كان يقارب 745 دولارًا.

وبدأت أسعار الغاز في السوق الأوروبية بالارتفاع بشكل حاد، الأسبوع الماضي، ففي يوم الاثنين من ذاك الإسبوع، قفزت أسعار الغاز بنسبة قصوى بلغت 50%، لتصل إلى 590 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفي يوم الثلاثاء من الأسبوع ذاته، بلغت أسعار الغاز ذروتها بنسبة 45%، متجاوزة 780 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وبدأ هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بعد إعلان شركة "قطر للطاقة"، المملوكة للدولة القطرية، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جميع منشآتها بسبب هجمات الطائرات المسيّرة، ووفقًا لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز"، تعدّ قطر واحدة من أكبر 3 دول منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتوقع خبراء استطلعت وكالة "سبوتنيك" آراءهم، أن "تتجاوز أسعار الغاز في أوروبا 1000 دولار لكل ألف متر مكعب إذا لم تستأنف قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الأيام المقبلة، أو إذا أعاقت التوترات في الشرق الأوسط مرور ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الكرملين: وضع الغاز في أوروبا يزداد صعوبة يوما بعد يوم
5 مارس, 10:03 GMT
وقد تجاوزت أسعار الغاز في السوق الأوروبية يوم أمس الاثنين، 800 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 11 يناير 2023. وبلغت ذروتها بارتفاع قدره 28%، لتصل إلى ما يقارب 820 دولارًا.
وأكد محللو "غازبروم" الروسية، أن "الوضع الراهن فيما يتعلق بالمستودعات الجوفية في أوروبا، سيعقّد بشكل كبير مهمة تعويض المخزونات".
وكان رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، أليكسي ميلر، قال في فبراير/ شباط الماضي، إن "انتهاء فصل الشتاء في الاتحاد الأوروبي سيكون معقدًا"، ووصف حينها الوضع في السوق الأوروبية بأنه "متوتر بشكل حرج".
وفي الوقت ذاته، ومع حلول اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار الغاز في البورصات بشكل تصحيحي، حيث انخفضت حتى الساعة 10:22 بتوقيت موسكو، بنسبة 16% عن المستوى القياسي، الذي سجلته خلال 3 سنوات والبالغ 675 دولارًا لكل ألف متر مكعب، لتصل إلى 567 دولارًا.
بوتين: أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في أسبوع واحد
