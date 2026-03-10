https://sarabic.ae/20260310/مندوب-إيران-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يعلن-مقتل-4-دبلوماسيين-إيرانيين-في-بيروت-1111313256.html

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في بيروت

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في بيروت

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين خلال هجوم إسرائيلي على بيروت وقع يوم الأحد الماضي. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، "في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 8 مارس(آذار) 2026، نفذ الكيان الإسرائيلي هجومًا إرهابيًا متعمدًا استهدف فندق "رامادا" في بيروت، مما أدى إلى اغتيال ومقتل أربعة دبلوماسيين من إيران".وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، يوم 2 مارس/ آذار الالجاري إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تستهدفان مدنيين أبرياء ومواقع مدنية داخل إيران"، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت مبان سكنية ومستشفيات في طهران.وأضاف إيرواني أن "الأمم المتحدة يجب ألا تبقى صامتة إزاء الهجمات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح.وأشار المندوب الإيراني، إلى أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها في الوقت ذاته لن تتنازل عن سيادتها، موضحًا أن إيران لا تهاجم دول الجوار، بل تدافع عن نفسها عبر استهداف منشآت تابعة للولايات المتحدة.

