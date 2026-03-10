https://sarabic.ae/20260310/واشنطن-تكشف-للمرة-الأولى-عن-مقاتلتها-من-الجيل-السادس-إف-47--1111305624.html

واشنطن تكشف للمرة الأولى عن مقاتلتها من الجيل السادس "إف-47"

واشنطن تكشف للمرة الأولى عن مقاتلتها من الجيل السادس "إف-47"

وظهرت تسمية "إف-47" في الوثائق الأولية للقوات الجوية الأمريكية، بشأن مشروع تصنيع صاروخ دفاع جوي.وفي وقت سابق، أفادت المجلة المتخصصة "أير أند سبايس فورسيس"، بأن تصنيع مقاتلة "إف-47" للجيل السادس سيتم في الموعد المحدد، ومن المقرر إجراء رحلتها الأولى في عام 2028.وستستطيع "إف-47" الحصول على زيادة كبيرة في مدى التحليق القتالي، يصل إلى أكثر من 1000 ميل بحري، وستكون أيضا قادرة على الوصول إلى سرعات تزيد على أكثر من اثنين ماخ (سرعتها ضعف سرعة الصوت)، وهذه المميزات تفوق تقريبا ضعف مميزات المقاتلة "إف- 22".وعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مارس/ آذار الجاري، مقاتلة "إف-47"، التي يجب أن تكون المقاتلة الأولى من الجيل السادس. وصرح ترامب أن هذه المقاتلة ستكون أكثر الطائرات تقدما وقوة وفتكا على الإطلاق، وأخبر بأن المقاتلة من طراز تجريبي كانت تطير بشكل سري لمدة خمس سنوات.ووفقا لموقع "وار زون"، فإن الولايات المتحدة تخطط أن تشتري 185 مقاتلة "إف-47" بدلا من مقاتلة "إف-22" على الأقل، ومن الممكن أن يتجاوزمتوسط سعر الطائرة الواحدة 300 مليون دولار، أي حوالي ثلاثة أضعاف سعر طائرة "إف-35".وقد طلبت إدارة ترامب 3.5 مليارات دولار لتحقيق البرنامج في الميزانية لعام 2026.

