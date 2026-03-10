https://sarabic.ae/20260310/ويتكوف-يرجح-إجراء-محادثات-ثلاثية-أمريكية-روسية-أوكرانية-الأسبوع-المقبل-1111311208.html
ويتكوف يرجح إجراء محادثات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية الأسبوع المقبل

رجح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، عقد اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث تسوية النزاع في أوكرانيا الأسبوع المقبل.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

ووفقا لأوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه "تم التركيز في المحادثة على النزاع حول إيران والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا".

ووفقا له، فقد "قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية. وجرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع".

وتابع أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.
وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أعتقد أن الاجتماع الثلاثي سيُرجأ إلى وقت ما من الأسبوع المقبل، ونحن نأمل في الحفاظ على أجواء إيجابية بشأن هذه المسألة".
وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة لا تزال متفائلة بشأن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
ووفقا لأوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه "تم التركيز في المحادثة على النزاع حول إيران والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا".
ووفقا له، فقد "قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية. وجرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع".
وتابع أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.