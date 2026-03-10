عربي
https://sarabic.ae/20260310/ويتكوف-يرجح-إجراء-محادثات-ثلاثية-أمريكية-روسية-أوكرانية-الأسبوع-المقبل-1111311208.html
ويتكوف يرجح إجراء محادثات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية الأسبوع المقبل
ويتكوف يرجح إجراء محادثات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
رجح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، عقد اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث تسوية النزاع في أوكرانيا الأسبوع... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T16:37+0000
2026-03-10T16:37+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg
وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أعتقد أن الاجتماع الثلاثي سيُرجأ إلى وقت ما من الأسبوع المقبل، ونحن نأمل في الحفاظ على أجواء إيجابية بشأن هذه المسألة".وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة لا تزال متفائلة بشأن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.ووفقا لأوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".ووفقا له، فقد "قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية. وجرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع".وتابع أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.
https://sarabic.ae/20260308/موسكو-حصول-أوكرانيا-على-أسلحة-نووية-سيؤدي-إلى-التلاعب-بها-سياسيا-واستخدامها-بشكل-مباشر-1111209925.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_23f3798677199777fe1d5df2c351ae96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكوف يرجح إجراء محادثات ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية الأسبوع المقبل

16:37 GMT 10.03.2026
© Photoصور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
صور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Photo
تابعنا عبر
رجح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، عقد اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبحث تسوية النزاع في أوكرانيا الأسبوع المقبل.
وقال ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "أعتقد أن الاجتماع الثلاثي سيُرجأ إلى وقت ما من الأسبوع المقبل، ونحن نأمل في الحفاظ على أجواء إيجابية بشأن هذه المسألة".
وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة لا تزال متفائلة بشأن التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بناء على مبادرة الأخير.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المكالمة الهاتفية، إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات، وفقا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
موسكو: حصول أوكرانيا على أسلحة نووية سيؤدي إلى التلاعب بها سياسيا واستخدامها بشكل مباشر
8 مارس, 05:09 GMT
ووفقا لأوشاكوف، وصف بوتين "ما يجري حاليًا على طول خط التماس، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح ملحوظ"، مضيفا: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع".

وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه "تم التركيز في المحادثة على النزاع حول إيران والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا".

ووفقا له، فقد "قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية. وجرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع".
وتابع أنه خلال محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.
