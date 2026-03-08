موسكو: حصول أوكرانيا على أسلحة نووية سيؤدي إلى التلاعب بها سياسيا واستخدامها بشكل مباشر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: حصول أوكرانيا على أسلحة نووية سيؤدي إلى التلاعب بها سياسيا واستخدامها بشكل مباشر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن حصول أوكرانيا على أسلحة نووية "لن يؤدي فقط إلى التلاعب السياسي بها، بل سيؤدي أيضًا إلى استخدامها...
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن نظام فقد إنسانيته منذ زمن طويل، وحقيقة امتلاكه لأسلحة دمار شامل فتاكة لن تكون عاملًا سياسيًا. بالتأكيد لن يكتفي بالتلاعب بها، بل سيستخدمها".وأضافت زاخاروفا: "إنهم ينسون باستمرار أمرًا بسيطًا، فجميع الوحوش التي خلقوها تاريخيًا انقلبت عليهم لاحقًا وهددت وجود أسلافهم. لا شك في أنه إذا حصل زيلينسكي أو نظام كييف ككل على أسلحة نووية، فسوف يستخدمونها، حتى ضد مموليهم، ببساطة لأن ذلك سيكون أسهل بالنسبة لهم لابتزاز الأموال".وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا.ووفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن خطة الدولتين الأوروبيتين تتمثل في تمكين كييف من التفاوض على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال العدائية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يُسمى بالقنبلة "القذرة".وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع الأوكراني. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات الروسية ستشارك جميع هذه المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.الخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نوويةالاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن حصول أوكرانيا على أسلحة نووية "لن يؤدي فقط إلى التلاعب السياسي بها، بل سيؤدي أيضًا إلى استخدامها المباشر، بما في ذلك ضد داعميها".
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن نظام فقد إنسانيته منذ زمن طويل، وحقيقة امتلاكه لأسلحة دمار شامل فتاكة لن تكون عاملًا سياسيًا. بالتأكيد لن يكتفي بالتلاعب بها، بل سيستخدمها".

وفي رأيها، لا يأخذ الممثلون الأوروبيون في الاعتبار أن جميع "الوحوش التي خلقوها" انقلبت عليهم لاحقًا.

وأضافت زاخاروفا: "إنهم ينسون باستمرار أمرًا بسيطًا، فجميع الوحوش التي خلقوها تاريخيًا انقلبت عليهم لاحقًا وهددت وجود أسلافهم. لا شك في أنه إذا حصل زيلينسكي أو نظام كييف ككل على أسلحة نووية، فسوف يستخدمونها، حتى ضد مموليهم، ببساطة لأن ذلك سيكون أسهل بالنسبة لهم لابتزاز الأموال".
وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف
أمس, 08:57 GMT
ووفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإن خطة الدولتين الأوروبيتين تتمثل في تمكين كييف من التفاوض على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال العدائية إذا امتلكت قنبلة نووية أو على الأقل ما يُسمى بالقنبلة "القذرة".

وفي وقت سابق، طالب مجلس الفيدرالية الروسي بفتح تحقيقات دولية ووطنية عاجلة عقب كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي لتلك المعلومات.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن هذه البيانات التي تم الحصول عليها ستؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك في مفاوضات حل النزاع الأوكراني. ووعد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن السلطات الروسية ستشارك جميع هذه المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الخارجية الروسية: فرنسا وبريطانيا تستعدان بالفعل لتزويد كييف بأسلحة نووية
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
