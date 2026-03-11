إعلام: الوضع في الشرق الأوسط يفاقم الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام: الوضع في الشرق الأوسط يفاقم الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي
إعلام: الوضع في الشرق الأوسط يفاقم الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي
انتقدت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن قضايا المنافسة، التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ووصفت الطريقة التي عرضت بها موقفها بأنها مؤسفة.يوم الإثنين، ذكرت صحيفة Politico أن بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية عن الموقف العلني الذي اتخذته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معتقدة أن تصريحاتها تتجاوز صلاحياتها ولا تنسقها مع حكومات التكتل.في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وفي اليوم الأول من النزاع، 28 فبراير/شباط، استُهدفت مدرسة للبنات في جنوب إيران وقتل فيها 151 طفلة، وأيضا أدت الضربات الإمريكية-الإسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ووفقا للمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، فقد تجاوز إجمالي عدد القتلى جراء الهجوم 1300 قتيل.بررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية وتهديدات مزعومة من طهران بشأن برنامجها النووي. إلا أنهما لم تخفيان رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
11:28 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 11:29 GMT 11.03.2026)
إن الوضع في الشرق الأوسط يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لانتقادات بسبب تجاوزها لسلطتها في السياسة الخارجية.
انتقدت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن قضايا المنافسة، التصريحات التي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ووصفت الطريقة التي عرضت بها موقفها بأنها مؤسفة.

ونشرت مجلة Pais: "الحرب في إيران تعمق الانقسامات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي. وتنتقد الحكومات وأعضاء البرلمان الأوروبي موقف رئيسة المفوضية الأوروبية لتجاوزها صلاحياتها في مجال السياسة الخارجية".

يوم الإثنين، ذكرت صحيفة Politico أن بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية عن الموقف العلني الذي اتخذته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معتقدة أن تصريحاتها تتجاوز صلاحياتها ولا تنسقها مع حكومات التكتل.
في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وفي اليوم الأول من النزاع، 28 فبراير/شباط، استُهدفت مدرسة للبنات في جنوب إيران وقتل فيها 151 طفلة، وأيضا أدت الضربات الإمريكية-الإسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ووفقا للمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، فقد تجاوز إجمالي عدد القتلى جراء الهجوم 1300 قتيل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان وبوتين يناقشان التعاون الثنائي بين البلدين
أمس, 19:32 GMT
بررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية وتهديدات مزعومة من طهران بشأن برنامجها النووي. إلا أنهما لم تخفيان رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
