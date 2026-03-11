الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/الأمين-العام-للمبادرة-الوطنية-الفلسطينية-إسرائيل-تستغل-الانشغال-بالحرب-لتوسيع-نشاطها-الاستيطاني-1111351662.html
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني
سبوتنيك عربي
علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على استغلال إسرائيل للحرب في الشرق الأوسط لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أن... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T15:39+0000
2026-03-11T15:39+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110420546_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5a5254b43c0b6864aadf5cbd495933a0.png
وقال البرغوثي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "إسرائيل تستغل الانشغال بحرب الخليج لزيادة وتوسيع خروقاتها لوقف اطلاق النار في غزة ولزيادة وتوسيع نشاطها الاستيطاني"، معتبرا أن "لا حل لدى الفلسطينيين إلا من خلال تشكيل لجان حماية شعبية، فبدونها لن يستطيع أحد أن يحمي بلده أو انتظار مساعدة من الخارج، وبالتوازي تصعيد الحملة الدولية لفرض عقوبات على المستوطنين المستعمرين وكذلك على الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "تصعيد العقوبات الخارجية هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يردع ما تقوم به إسرائيل".ولفت البرغوثي إلى أن "الضرر الثاني الخطير نتيجة هذه الحرب وجود 1100 حاجز عسكري معظمها الآن مغلق وهناك قرى بكاملها عليها بوابات عسكرية تغلقها القوات الإسرائيلية، وبالتالي عشرات القرى أصبحت سجون مغلقة، وهذا يؤدي إلى تحطيم النشاط الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية بشكل كبير ويضع الناس في ضائقة".كما دعا البرغوثي "الفصائل الفلسطينية أن تتوحد، والمسؤول في هذا المجال هي السلطة الفلسطينية التي تأخرت كثيرا في تطبيق ما كان يمكن أن ينقذها هي قبل أن ينقذ الباقين، وهو تطبيق اتفاق بكين"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا ثلاثة أمور: أولا أن ينظم نفسه بأقصى درجة ممكنة، ثانيا أن يوحد طاقاته في قيادة وطنية موحدة، وثالثا أن يصمد ببسالة على أرض وطنه ويكافح ويتحدى الإجراءات الظالمة من إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260225/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-الضفة-الغربية-عربدة-إسرائيلية-بدعم-وشراكة-أمريكية-1110748289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110420546_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_246ac1cedff31913cc503b99d431ad1d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني

15:39 GMT 11.03.2026
© Sputnikقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على استغلال إسرائيل للحرب في الشرق الأوسط لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أن "إسرائيل استغلت تنكر كثير من الدول في العالم للقانون الدولي واستمرارها في تطبيق المعايير المزدوجة".
وقال البرغوثي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "إسرائيل تستغل الانشغال بحرب الخليج لزيادة وتوسيع خروقاتها لوقف اطلاق النار في غزة ولزيادة وتوسيع نشاطها الاستيطاني"، معتبرا أن "لا حل لدى الفلسطينيين إلا من خلال تشكيل لجان حماية شعبية، فبدونها لن يستطيع أحد أن يحمي بلده أو انتظار مساعدة من الخارج، وبالتوازي تصعيد الحملة الدولية لفرض عقوبات على المستوطنين المستعمرين وكذلك على الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "تصعيد العقوبات الخارجية هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يردع ما تقوم به إسرائيل".

وكشف عن "ارتفاع هائل في حجم الهجمات الاستيطانية"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات يعيشون واقعا صعبا جداً، فهم محرومون من الوصول إلى أراضيهم ومن البناء، إضافة إلى تجريد السلطة الفلسطينية نفسها من كل صلاحياتها ومن كل سلطاتها".

الاقتصاد الفلسطيني ينزف على صخور الضفة الغربية جراء القيود الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يحدث في الضفة الغربية "عربدة" إسرائيلية بدعم وشراكة أمريكية
25 فبراير, 15:49 GMT
ولفت البرغوثي إلى أن "الضرر الثاني الخطير نتيجة هذه الحرب وجود 1100 حاجز عسكري معظمها الآن مغلق وهناك قرى بكاملها عليها بوابات عسكرية تغلقها القوات الإسرائيلية، وبالتالي عشرات القرى أصبحت سجون مغلقة، وهذا يؤدي إلى تحطيم النشاط الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية بشكل كبير ويضع الناس في ضائقة".
وأضاف: "التفسير الوحيد لما تقوم به إسرائيل أنها ما زالت تحلم وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي وإجبار الناس على الرحيل، وما يزعجها أن هذا الضغط كله يزيد الناس تمسكاً بالبقاء في فلسطين"، مؤكدا أن "الصمود هو الذي أفشل الهدف الرئيسي للحرب على غزة"، داعيا "أبناء الشعب الفلسطينية في الخارج وخاصة من لديهم مقدرات مادية أن يساهموا في تعزيز صمود شعبهم، وتصعيد حركتهم التضامنية في بلدانهم لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل".
كما دعا البرغوثي "الفصائل الفلسطينية أن تتوحد، والمسؤول في هذا المجال هي السلطة الفلسطينية التي تأخرت كثيرا في تطبيق ما كان يمكن أن ينقذها هي قبل أن ينقذ الباقين، وهو تطبيق اتفاق بكين"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا ثلاثة أمور: أولا أن ينظم نفسه بأقصى درجة ممكنة، ثانيا أن يوحد طاقاته في قيادة وطنية موحدة، وثالثا أن يصمد ببسالة على أرض وطنه ويكافح ويتحدى الإجراءات الظالمة من إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала