https://sarabic.ae/20260311/الأمين-العام-للمبادرة-الوطنية-الفلسطينية-إسرائيل-تستغل-الانشغال-بالحرب-لتوسيع-نشاطها-الاستيطاني-1111351662.html
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني
سبوتنيك عربي
علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على استغلال إسرائيل للحرب في الشرق الأوسط لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أن... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T15:39+0000
2026-03-11T15:39+0000
2026-03-11T15:39+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110420546_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5a5254b43c0b6864aadf5cbd495933a0.png
وقال البرغوثي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "إسرائيل تستغل الانشغال بحرب الخليج لزيادة وتوسيع خروقاتها لوقف اطلاق النار في غزة ولزيادة وتوسيع نشاطها الاستيطاني"، معتبرا أن "لا حل لدى الفلسطينيين إلا من خلال تشكيل لجان حماية شعبية، فبدونها لن يستطيع أحد أن يحمي بلده أو انتظار مساعدة من الخارج، وبالتوازي تصعيد الحملة الدولية لفرض عقوبات على المستوطنين المستعمرين وكذلك على الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "تصعيد العقوبات الخارجية هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يردع ما تقوم به إسرائيل".ولفت البرغوثي إلى أن "الضرر الثاني الخطير نتيجة هذه الحرب وجود 1100 حاجز عسكري معظمها الآن مغلق وهناك قرى بكاملها عليها بوابات عسكرية تغلقها القوات الإسرائيلية، وبالتالي عشرات القرى أصبحت سجون مغلقة، وهذا يؤدي إلى تحطيم النشاط الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية بشكل كبير ويضع الناس في ضائقة".كما دعا البرغوثي "الفصائل الفلسطينية أن تتوحد، والمسؤول في هذا المجال هي السلطة الفلسطينية التي تأخرت كثيرا في تطبيق ما كان يمكن أن ينقذها هي قبل أن ينقذ الباقين، وهو تطبيق اتفاق بكين"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا ثلاثة أمور: أولا أن ينظم نفسه بأقصى درجة ممكنة، ثانيا أن يوحد طاقاته في قيادة وطنية موحدة، وثالثا أن يصمد ببسالة على أرض وطنه ويكافح ويتحدى الإجراءات الظالمة من إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260225/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-الضفة-الغربية-عربدة-إسرائيلية-بدعم-وشراكة-أمريكية-1110748289.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110420546_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_246ac1cedff31913cc503b99d431ad1d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني
حصري
علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على استغلال إسرائيل للحرب في الشرق الأوسط لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أن "إسرائيل استغلت تنكر كثير من الدول في العالم للقانون الدولي واستمرارها في تطبيق المعايير المزدوجة".
وقال البرغوثي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "إسرائيل تستغل الانشغال بحرب الخليج لزيادة وتوسيع خروقاتها لوقف اطلاق النار في غزة ولزيادة وتوسيع نشاطها الاستيطاني"، معتبرا أن "لا حل لدى الفلسطينيين إلا من خلال تشكيل لجان حماية شعبية، فبدونها لن يستطيع أحد أن يحمي بلده أو انتظار مساعدة من الخارج، وبالتوازي تصعيد الحملة الدولية لفرض عقوبات على المستوطنين المستعمرين وكذلك على الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "تصعيد العقوبات الخارجية هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يردع ما تقوم به إسرائيل".
وكشف عن "ارتفاع هائل في حجم الهجمات الاستيطانية"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات يعيشون واقعا صعبا جداً، فهم محرومون من الوصول إلى أراضيهم ومن البناء، إضافة إلى تجريد السلطة الفلسطينية نفسها من كل صلاحياتها ومن كل سلطاتها".
ولفت البرغوثي إلى أن "الضرر الثاني الخطير نتيجة هذه الحرب وجود 1100 حاجز عسكري معظمها الآن مغلق وهناك قرى بكاملها عليها بوابات عسكرية تغلقها القوات الإسرائيلية، وبالتالي عشرات القرى أصبحت سجون مغلقة، وهذا يؤدي إلى تحطيم النشاط الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية بشكل كبير ويضع الناس في ضائقة".
وأضاف: "التفسير الوحيد لما تقوم به إسرائيل أنها ما زالت تحلم وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي وإجبار الناس على الرحيل، وما يزعجها أن هذا الضغط كله يزيد الناس تمسكاً بالبقاء في فلسطين"، مؤكدا أن "الصمود هو الذي أفشل الهدف الرئيسي للحرب على غزة"، داعيا "أبناء الشعب الفلسطينية في الخارج وخاصة من لديهم مقدرات مادية أن يساهموا في تعزيز صمود شعبهم، وتصعيد حركتهم التضامنية في بلدانهم لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل".
كما دعا البرغوثي "الفصائل الفلسطينية أن تتوحد، والمسؤول في هذا المجال هي السلطة الفلسطينية التي تأخرت كثيرا في تطبيق ما كان يمكن أن ينقذها هي قبل أن ينقذ الباقين، وهو تطبيق اتفاق بكين"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا ثلاثة أمور: أولا أن ينظم نفسه بأقصى درجة ممكنة، ثانيا أن يوحد طاقاته في قيادة وطنية موحدة، وثالثا أن يصمد ببسالة على أرض وطنه ويكافح ويتحدى الإجراءات الظالمة من إسرائيل".