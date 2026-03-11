https://sarabic.ae/20260311/الأمين-العام-للمبادرة-الوطنية-الفلسطينية-إسرائيل-تستغل-الانشغال-بالحرب-لتوسيع-نشاطها-الاستيطاني-1111351662.html

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تستغل الانشغال بالحرب لتوسيع نشاطها الاستيطاني

سبوتنيك عربي

علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على استغلال إسرائيل للحرب في الشرق الأوسط لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أن... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-11T15:39+0000

2026-03-11T15:39+0000

2026-03-11T15:39+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110420546_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_5a5254b43c0b6864aadf5cbd495933a0.png

وقال البرغوثي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "إسرائيل تستغل الانشغال بحرب الخليج لزيادة وتوسيع خروقاتها لوقف اطلاق النار في غزة ولزيادة وتوسيع نشاطها الاستيطاني"، معتبرا أن "لا حل لدى الفلسطينيين إلا من خلال تشكيل لجان حماية شعبية، فبدونها لن يستطيع أحد أن يحمي بلده أو انتظار مساعدة من الخارج، وبالتوازي تصعيد الحملة الدولية لفرض عقوبات على المستوطنين المستعمرين وكذلك على الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدا أن "تصعيد العقوبات الخارجية هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يردع ما تقوم به إسرائيل".ولفت البرغوثي إلى أن "الضرر الثاني الخطير نتيجة هذه الحرب وجود 1100 حاجز عسكري معظمها الآن مغلق وهناك قرى بكاملها عليها بوابات عسكرية تغلقها القوات الإسرائيلية، وبالتالي عشرات القرى أصبحت سجون مغلقة، وهذا يؤدي إلى تحطيم النشاط الاقتصادي والخدمات الصحية والتعليمية بشكل كبير ويضع الناس في ضائقة".كما دعا البرغوثي "الفصائل الفلسطينية أن تتوحد، والمسؤول في هذا المجال هي السلطة الفلسطينية التي تأخرت كثيرا في تطبيق ما كان يمكن أن ينقذها هي قبل أن ينقذ الباقين، وهو تطبيق اتفاق بكين"، معتبرا ان "الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا ثلاثة أمور: أولا أن ينظم نفسه بأقصى درجة ممكنة، ثانيا أن يوحد طاقاته في قيادة وطنية موحدة، وثالثا أن يصمد ببسالة على أرض وطنه ويكافح ويتحدى الإجراءات الظالمة من إسرائيل".

https://sarabic.ae/20260225/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-الضفة-الغربية-عربدة-إسرائيلية-بدعم-وشراكة-أمريكية-1110748289.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي