مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يحدث في الضفة الغربية "عربدة" إسرائيلية بدعم وشراكة أمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-الضفة-الغربية-عربدة-إسرائيلية-بدعم-وشراكة-أمريكية-1110748289.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يحدث في الضفة الغربية "عربدة" إسرائيلية بدعم وشراكة أمريكية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يحدث في الضفة الغربية "عربدة" إسرائيلية بدعم وشراكة أمريكية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "إنَّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، يأتي في إطار حربه الشاملة ضد... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T15:49+0000
2026-02-25T15:49+0000
حصري
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109621866_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6cb534c11bd2a711731047ea37f12f7.jpg
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حصار قطاع غزة المطبق "يتزامن مع ارتقاء 615 شهيدًا وإصابة 1640 جريحًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وحتى الآن، في ظل تغول واضح لسياسة القتل الممنهجة".وأشار أبو يوسف إلى أن الحصار المفروض على الضفة الغربية لا يقلُّ خطورةً عمّا يجري في القطاع، لا سيما مع حصار المخيمات وإقامة الحواجز والبوابات التي تقطع التواصل بين المدن والمخيمات الفلسطينية.وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن هناك مخاطر جدية تتهدد الضفة والقدس، خاصة في ظل ما يشهده المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل من اقتحامات يومية، وتقييد لحرية العبادة ومنع وصول المصلين، مبينًا أن وضع الحكومة الإسرائيلية يدها على الحرم الإبراهيمي في الخليل عبر لجنة استيطان استعماري، ومصادرةَ الأراضي الأثريةَ يهدف بشكل أساسي إلى تهجير الشعب الفلسطيني وشطب قضيته الوطنية.وشدد أبو يوسف على أن إعطاء الضوء الأخضر لقطعان المستوطنين وتسليحهم لقتل المواطنين الفلسطينيين هو سياسة إسرائيلية رسمية، أدَّتْ لاستشهاد الكثيرين جراء إطلاق النار المباشر، وعربدة المستوطنين في البلدات التي وصلت إلى حد حرق المساجد، وكتابة شعارات تدعو لطرد الفلسطينيين من أرضهم.وشدد أبو يوسف على الموقف الفلسطيني الثابت الرافض لكل محاولات مصادرة الأراضي ووضع اليد عليها في القدس والضفة وغزة، مشدِّدًا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامةِ دولته المستقلةِ وعاصمتُها القدسُ وضمان حق العودة للاجئين وفق القرارات الدولية.ودعت 20 دولةً عربية وإسلامية وأوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، مطالبة بوقف كافة أشكال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق المدنيين.وأكد البيان على رفض الدول الموقعة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي للتوسع المستمر في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه السياسة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.وكانت الأمم المتحدة سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده رقمًا غير مسبوق بلغ 260 هجومًا لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيًّا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20260223/بيان-مشترك-من-20-دولة-يدين-القرارات-الإسرائيلية-بشأن-توسع-نطاق-المستوطنات-في-الضفة-الغربية-1110671883.html
https://sarabic.ae/20260221/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاحتلال-يتبع-استراتيجية-العزل-البنيوي-لتمزيق-أوصال-الضفة-الغربية-1110609774.html
https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html
https://sarabic.ae/20260218/مقتل-طفلين-فلسطينيين-وإصابة-3-في-انفجار-لغم-للجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1110471513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109621866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7cbb5742478280721b2908f9b2c9d4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يحدث في الضفة الغربية "عربدة" إسرائيلية بدعم وشراكة أمريكية

15:49 GMT 25.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالاقتصاد الفلسطيني ينزف على صخور الضفة الغربية جراء القيود الإسرائيلية
الاقتصاد الفلسطيني ينزف على صخور الضفة الغربية جراء القيود الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "إنَّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، يأتي في إطار حربه الشاملة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضمن سياسة حرب الإبادة والقتل والدمار المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حصار قطاع غزة المطبق "يتزامن مع ارتقاء 615 شهيدًا وإصابة 1640 جريحًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وحتى الآن، في ظل تغول واضح لسياسة القتل الممنهجة".
وأشار أبو يوسف إلى أن الحصار المفروض على الضفة الغربية لا يقلُّ خطورةً عمّا يجري في القطاع، لا سيما مع حصار المخيمات وإقامة الحواجز والبوابات التي تقطع التواصل بين المدن والمخيمات الفلسطينية.
تدمير الآبار والينابيع وتعطيش السكان جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
بيان مشترك من 20 دولة يدين القرارات الإسرائيلية بشأن توسع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية
23 فبراير, 20:17 GMT

وأشار إلى تصاعدِ الاعتداءاتِ الإجراميةِ للمستوطنين في البلدات القريبة من المستعمرات وسط محاولات الحكومة الإسرائيلية إصدار قرارات عبر المجلس الوزاري المصغر، لتسوية الأراضي وإلغاء التصنيفات بهدف ضمها فعليًا لسيادتها.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن هناك مخاطر جدية تتهدد الضفة والقدس، خاصة في ظل ما يشهده المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل من اقتحامات يومية، وتقييد لحرية العبادة ومنع وصول المصلين، مبينًا أن وضع الحكومة الإسرائيلية يدها على الحرم الإبراهيمي في الخليل عبر لجنة استيطان استعماري، ومصادرةَ الأراضي الأثريةَ يهدف بشكل أساسي إلى تهجير الشعب الفلسطيني وشطب قضيته الوطنية.
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاحتلال يتبع استراتيجية "العزل البنيوي" لتمزيق أوصال الضفة الغربية
21 فبراير, 19:17 GMT
وشدد أبو يوسف على أن إعطاء الضوء الأخضر لقطعان المستوطنين وتسليحهم لقتل المواطنين الفلسطينيين هو سياسة إسرائيلية رسمية، أدَّتْ لاستشهاد الكثيرين جراء إطلاق النار المباشر، وعربدة المستوطنين في البلدات التي وصلت إلى حد حرق المساجد، وكتابة شعارات تدعو لطرد الفلسطينيين من أرضهم.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "كل هذه الجرائم تتم بشراكة ودعم أمريكي كامل"، مضيفًا: "لولا هذا الإسناد لما استمر الاحتلال في عدوانه"، معتبرًا أن "تصريحات السفيرِ الأمريكيِّ لدى سلطاتِ الاحتلالِ حول إسرائيل الكبرى تثبت وجود عقلية استعمارية أمريكية تتجاوز دعم الاحتلال، إلى تهديد المنطقة برمتها وقيادتها نحو مخاطر حقيقية وجدية".

وشدد أبو يوسف على الموقف الفلسطيني الثابت الرافض لكل محاولات مصادرة الأراضي ووضع اليد عليها في القدس والضفة وغزة، مشدِّدًا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامةِ دولته المستقلةِ وعاصمتُها القدسُ وضمان حق العودة للاجئين وفق القرارات الدولية.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
سموتريتش: هدفنا المقبل هو إلغاء اتفاقيات أوسلو وتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
18 فبراير, 08:44 GMT
ودعت 20 دولةً عربية وإسلامية وأوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، مطالبة بوقف كافة أشكال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق المدنيين.
وأكد البيان على رفض الدول الموقعة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
مقتل طفلين فلسطينيين وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
18 فبراير, 02:09 GMT
كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي للتوسع المستمر في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه السياسة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
وكان "الكابينيت" الإسرائيلي (مجلس الوزراء الأمني المصغر) وافق في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، على حزمة من الإجراءات التي ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المنطقة المسماة "أ".
وكانت الأمم المتحدة سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده رقمًا غير مسبوق بلغ 260 هجومًا لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين.
وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيًّا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала