مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يحدث في الضفة الغربية "عربدة" إسرائيلية بدعم وشراكة أمريكية

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "إنَّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، يأتي في إطار حربه الشاملة ضد... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حصار قطاع غزة المطبق "يتزامن مع ارتقاء 615 شهيدًا وإصابة 1640 جريحًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر وحتى الآن، في ظل تغول واضح لسياسة القتل الممنهجة".وأشار أبو يوسف إلى أن الحصار المفروض على الضفة الغربية لا يقلُّ خطورةً عمّا يجري في القطاع، لا سيما مع حصار المخيمات وإقامة الحواجز والبوابات التي تقطع التواصل بين المدن والمخيمات الفلسطينية.وأضاف عضو اللجنة التنفيذية أن هناك مخاطر جدية تتهدد الضفة والقدس، خاصة في ظل ما يشهده المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل من اقتحامات يومية، وتقييد لحرية العبادة ومنع وصول المصلين، مبينًا أن وضع الحكومة الإسرائيلية يدها على الحرم الإبراهيمي في الخليل عبر لجنة استيطان استعماري، ومصادرةَ الأراضي الأثريةَ يهدف بشكل أساسي إلى تهجير الشعب الفلسطيني وشطب قضيته الوطنية.وشدد أبو يوسف على أن إعطاء الضوء الأخضر لقطعان المستوطنين وتسليحهم لقتل المواطنين الفلسطينيين هو سياسة إسرائيلية رسمية، أدَّتْ لاستشهاد الكثيرين جراء إطلاق النار المباشر، وعربدة المستوطنين في البلدات التي وصلت إلى حد حرق المساجد، وكتابة شعارات تدعو لطرد الفلسطينيين من أرضهم.وشدد أبو يوسف على الموقف الفلسطيني الثابت الرافض لكل محاولات مصادرة الأراضي ووضع اليد عليها في القدس والضفة وغزة، مشدِّدًا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامةِ دولته المستقلةِ وعاصمتُها القدسُ وضمان حق العودة للاجئين وفق القرارات الدولية.ودعت 20 دولةً عربية وإسلامية وأوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، مطالبة بوقف كافة أشكال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق المدنيين.وأكد البيان على رفض الدول الموقعة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي للتوسع المستمر في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه السياسة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.وكانت الأمم المتحدة سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده رقمًا غير مسبوق بلغ 260 هجومًا لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيًّا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

الأخبار

حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة