https://sarabic.ae/20260311/الرئيس-الروماني-يعلن-السماح-لواشنطن-بنشر-قوات-عسكرية-مؤقتة-على-أراضي-بلاده-1111344982.html
الرئيس الروماني يعلن السماح لواشنطن بنشر قوات عسكرية مؤقتة على أراضي بلاده
الرئيس الروماني يعلن السماح لواشنطن بنشر قوات عسكرية مؤقتة على أراضي بلاده
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروماني نيكوشور دان، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للدفاع الوطني وافق على طلب الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية وأسلحة مؤقتة على الأراضي... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T12:33+0000
2026-03-11T12:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101875/64/1018756408_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_cd7fff1d66d40577cf1e8482a7146c00.jpg
وأوضح دان خلال مؤتمر صحفي: "ناقش المجلس الدفاع الوطني اليوم مسألة النشر المؤقت لبعض المعدات والقوات العسكرية الأمريكية في رومانيا". وذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة قد تنشر مؤقتاً طائرات مقاتلة وما يصل إلى 500 جندي في قاعدة برومانيا استعداداً لعملياتها في الشرق الأوسط.وجاء في بيان الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة: "تعتزم واشنطن إرسال عدة طائرات إلى قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية، حيث ستُجرى عمليات لوجستية وتزويد بالوقود على نطاق أوسع... كما تخطط الولايات المتحدة لإرسال ما يصل إلى 500 جندي إلى رومانيا". وتستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، بل يستمر التصعيد وكرة النار تتدحرج من مكان إلى آخر وسط حالة من عدم ليقين فيما يخص حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات عبور الطاقة في العالم، فيما وسعت إيران ضرباتها الصاروخية.الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل
الرئيس الروماني يعلن السماح لواشنطن بنشر قوات عسكرية مؤقتة على أراضي بلاده

رادار تابع لنظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ في رومانيا
صرح الرئيس الروماني نيكوشور دان، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للدفاع الوطني وافق على طلب الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية وأسلحة مؤقتة على الأراضي الرومانية.
وأوضح دان خلال مؤتمر صحفي: "ناقش المجلس الدفاع الوطني اليوم مسألة النشر المؤقت لبعض المعدات والقوات العسكرية الأمريكية في رومانيا".

ويشمل ذلك طائرات تزود بالوقود، كما سبق مناقشته علنًا، ومعدات مراقبة، وبعض معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لا سيما تلك المتعلقة بنظام الدفاع الصاروخي ديفيسيلو.

وذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة قد تنشر مؤقتاً طائرات مقاتلة وما يصل إلى 500 جندي في قاعدة برومانيا استعداداً لعملياتها في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة: "تعتزم واشنطن إرسال عدة طائرات إلى قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية، حيث ستُجرى عمليات لوجستية وتزويد بالوقود على نطاق أوسع... كما تخطط الولايات المتحدة لإرسال ما يصل إلى 500 جندي إلى رومانيا".
وتستمر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت يومها الـ12، مع عدم وجود أي أفق للتهدئة في المنطقة، بل يستمر التصعيد وكرة النار تتدحرج من مكان إلى آخر وسط حالة من عدم ليقين فيما يخص حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات عبور الطاقة في العالم، فيما وسعت إيران ضرباتها الصاروخية.
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل
