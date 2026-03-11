https://sarabic.ae/20260311/شقيق-إيلون-ماسك-يدخل-قائمة-فوربس-للمليارديرات--1111347648.html
شقيق إيلون ماسك يدخل قائمة "فوربس" للمليارديرات
شقيق إيلون ماسك يدخل قائمة "فوربس" للمليارديرات
سبوتنيك عربي
تم إدراج كيمبال ماسك، الأخ الأصغر لإيلون ماسك، اليوم الأربعاء، في قائمة المليارديرات. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T14:42+0000
2026-03-11T14:42+0000
2026-03-11T14:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فوربس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108233109_0:0:1398:787_1920x0_80_0_0_b9e1f2f062b3343c27b1a5ea6219d777.jpg
وبحسب تصنيف "فوربس"، تم إدراج كيمبال ماسك، الأخ الأصغر لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، في قائمة المليارديرات بثروة قدرها 1.4 مليار دولار. واحتل إيلون ماسك المرتبة الأولى في قائمة المليارديرات للسنة الثانية على التوالي، وقد ازدادت ثروته مرتين ونصف تقريبا خلال هذه الفترة، إلى 839 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260205/إيلون-ماسك-يتوقع-إفلاس-أمريكا-بسبب-تراكم-الديون--1110038454.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108233109_88:0:1331:932_1920x0_80_0_0_cbb17bfff3c9f8ad45fd6dbbf2c511c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فوربس
الولايات المتحدة الأمريكية, فوربس
شقيق إيلون ماسك يدخل قائمة "فوربس" للمليارديرات
تم إدراج كيمبال ماسك، الأخ الأصغر لإيلون ماسك، اليوم الأربعاء، في قائمة المليارديرات.
وبحسب تصنيف "فوربس"، تم إدراج كيمبال ماسك، الأخ الأصغر لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، في قائمة المليارديرات بثروة قدرها 1.4 مليار دولار.
وفقا لمقالة "فوربس"، تشكل أسهم كيمبال الصغيرة في الشركات العملاقة لإيلون ماسك "تيسلا" و"سبيس إكس" الجزء الأكبر من ثروته، والتي تقدر بنحو 1.4 مليار دولار".
واحتل إيلون ماسك المرتبة الأولى في قائمة المليارديرات للسنة الثانية على التوالي، وقد ازدادت ثروته مرتين ونصف تقريبا خلال هذه الفترة، إلى 839 مليار دولار.