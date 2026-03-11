https://sarabic.ae/20260311/مساعد-المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يكشف-لـسبوتنيك-كواليس-الحرب-على-بلاده-1111348556.html

مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس الحرب على بلاده

قال الدكتور علي صفري، مساعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن السبب الرئيسي للتصعيد والمواجهات العسكرية الأخيرة في المنطقة يعود إلى ما وصفه... 11.03.2026

وأشار إلى أن واشنطن أكدت مرارا عدم التزامها بالمعايير الدولية، وأن ما يحدث حاليا يعد نتيجة طبيعية لهذه السياسات تجاه دول المنطقة.وأضاف صفري، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن إيران واجهت خلال الأشهر الأخيرة حربين في ظل مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، موضحا أنه في يونيو (حزيران) 2025، تعرضت إيران لهجوم عسكري إسرائيلي قبل أن تنضم إليه الولايات المتحدة باستهداف منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أن الهجوم الحالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمعايير الدولية.وأشار مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده كانت تتوقع الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، مستندةً إلى تجارب سابقة خلال مراحل التفاوض مع واشنطن، حيث واجهت طهران هجوما مفاجئا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لافتًا إلى وجود مؤشرات عسكرية وسياسية في المنطقة، من بينها حشد القوات والأساطيل الأمريكية، ما عزز التوقعات بإمكانية تنفيذ خطوات عسكرية ضد إيران.وأكد صفري أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت منفتحة على الحوار والمفاوضات قبل اندلاع الحرب وخلالها، مستشهدًا بتصريحات لوزير الخارجية العماني في مقابلة مع إحدى القنوات الأمريكية قبل يوم من اندلاع الحرب، تحدث خلالها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران كانت مستعدة لمناقشة مختلف الملفات.ولفت إلى أنه رغم الحملات الإعلامية الأمريكية ضد إيران، والتنسيق المباشر مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها خلال هذه الحرب، موضحًا أن القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية ما زالت قائمة، وأن إيران تواصل إطلاق صواريخها رغم الضغوط العسكرية التي تتعرض لها.وأضاف أن واشنطن أعلنت، في وقت سابق، نجاحها في تعطيل المشروع النووي الإيراني، لكنها عادت لاحقا لتبرير الهجوم الأخير بالادعاء أن إيران كانت على وشك إنتاج قنبلة نووية خلال أسبوعين.وعلّق صفري على علاقات إيران مع دول الخليج في ظل التوترات الحالية، مؤكدًا أن طهران أوضحت مرارًا أن المواجهة الحالية هي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وأن بلاده تدافع عن نفسها، معتبرًا أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أصبحت عبئا على دولها، متسائلا عن دورها الفعلي سوى الدفاع عن إسرائيل.وأكد المسؤول الإيراني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أهمية استئناف العلاقات مع السعودية برعاية صينية.كما أوضح أن روسيا لعبت دورًا مهمًا في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن المشكلة الرئيسية تكمن في السياسات الأمريكية، مؤكدًا أن إيران ستواصل الرد في حال استمرار ما وصفه بالسلوك غير العادل تجاهها.

