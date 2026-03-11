مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس الحرب على بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس الحرب على بلاده
قال الدكتور علي صفري، مساعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن السبب الرئيسي للتصعيد والمواجهات العسكرية الأخيرة في المنطقة يعود إلى ما وصفه...
وأشار إلى أن واشنطن أكدت مرارا عدم التزامها بالمعايير الدولية، وأن ما يحدث حاليا يعد نتيجة طبيعية لهذه السياسات تجاه دول المنطقة.وأضاف صفري، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن إيران واجهت خلال الأشهر الأخيرة حربين في ظل مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، موضحا أنه في يونيو (حزيران) 2025، تعرضت إيران لهجوم عسكري إسرائيلي قبل أن تنضم إليه الولايات المتحدة باستهداف منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أن الهجوم الحالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمعايير الدولية.وأشار مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده كانت تتوقع الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، مستندةً إلى تجارب سابقة خلال مراحل التفاوض مع واشنطن، حيث واجهت طهران هجوما مفاجئا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لافتًا إلى وجود مؤشرات عسكرية وسياسية في المنطقة، من بينها حشد القوات والأساطيل الأمريكية، ما عزز التوقعات بإمكانية تنفيذ خطوات عسكرية ضد إيران.وأكد صفري أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت منفتحة على الحوار والمفاوضات قبل اندلاع الحرب وخلالها، مستشهدًا بتصريحات لوزير الخارجية العماني في مقابلة مع إحدى القنوات الأمريكية قبل يوم من اندلاع الحرب، تحدث خلالها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران كانت مستعدة لمناقشة مختلف الملفات.ولفت إلى أنه رغم الحملات الإعلامية الأمريكية ضد إيران، والتنسيق المباشر مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها خلال هذه الحرب، موضحًا أن القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية ما زالت قائمة، وأن إيران تواصل إطلاق صواريخها رغم الضغوط العسكرية التي تتعرض لها.وأضاف أن واشنطن أعلنت، في وقت سابق، نجاحها في تعطيل المشروع النووي الإيراني، لكنها عادت لاحقا لتبرير الهجوم الأخير بالادعاء أن إيران كانت على وشك إنتاج قنبلة نووية خلال أسبوعين.وعلّق صفري على علاقات إيران مع دول الخليج في ظل التوترات الحالية، مؤكدًا أن طهران أوضحت مرارًا أن المواجهة الحالية هي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وأن بلاده تدافع عن نفسها، معتبرًا أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أصبحت عبئا على دولها، متسائلا عن دورها الفعلي سوى الدفاع عن إسرائيل.وأكد المسؤول الإيراني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أهمية استئناف العلاقات مع السعودية برعاية صينية.كما أوضح أن روسيا لعبت دورًا مهمًا في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن المشكلة الرئيسية تكمن في السياسات الأمريكية، مؤكدًا أن إيران ستواصل الرد في حال استمرار ما وصفه بالسلوك غير العادل تجاهها.
مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس الحرب على بلاده

قال الدكتور علي صفري، مساعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن السبب الرئيسي للتصعيد والمواجهات العسكرية الأخيرة في المنطقة يعود إلى ما وصفه بإصرار الولايات المتحدة على اتباع نهج غير عادل.
وأشار إلى أن واشنطن أكدت مرارا عدم التزامها بالمعايير الدولية، وأن ما يحدث حاليا يعد نتيجة طبيعية لهذه السياسات تجاه دول المنطقة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني
12:09 GMT
وأضاف صفري، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن إيران واجهت خلال الأشهر الأخيرة حربين في ظل مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، موضحا أنه في يونيو (حزيران) 2025، تعرضت إيران لهجوم عسكري إسرائيلي قبل أن تنضم إليه الولايات المتحدة باستهداف منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أن الهجوم الحالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمعايير الدولية.
وأشار مساعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده كانت تتوقع الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، مستندةً إلى تجارب سابقة خلال مراحل التفاوض مع واشنطن، حيث واجهت طهران هجوما مفاجئا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لافتًا إلى وجود مؤشرات عسكرية وسياسية في المنطقة، من بينها حشد القوات والأساطيل الأمريكية، ما عزز التوقعات بإمكانية تنفيذ خطوات عسكرية ضد إيران.
وأكد صفري أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت منفتحة على الحوار والمفاوضات قبل اندلاع الحرب وخلالها، مستشهدًا بتصريحات لوزير الخارجية العماني في مقابلة مع إحدى القنوات الأمريكية قبل يوم من اندلاع الحرب، تحدث خلالها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران كانت مستعدة لمناقشة مختلف الملفات.
ولفت إلى أنه رغم الحملات الإعلامية الأمريكية ضد إيران، والتنسيق المباشر مع إسرائيل، فإن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها خلال هذه الحرب، موضحًا أن القدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية ما زالت قائمة، وأن إيران تواصل إطلاق صواريخها رغم الضغوط العسكرية التي تتعرض لها.
دخان يتصاعد من مبنى بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل
09:49 GMT
وأضاف أن واشنطن أعلنت، في وقت سابق، نجاحها في تعطيل المشروع النووي الإيراني، لكنها عادت لاحقا لتبرير الهجوم الأخير بالادعاء أن إيران كانت على وشك إنتاج قنبلة نووية خلال أسبوعين.
وعلّق صفري على علاقات إيران مع دول الخليج في ظل التوترات الحالية، مؤكدًا أن طهران أوضحت مرارًا أن المواجهة الحالية هي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وأن بلاده تدافع عن نفسها، معتبرًا أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أصبحت عبئا على دولها، متسائلا عن دورها الفعلي سوى الدفاع عن إسرائيل.
وأكد المسؤول الإيراني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أهمية استئناف العلاقات مع السعودية برعاية صينية.
كما أوضح أن روسيا لعبت دورًا مهمًا في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن المشكلة الرئيسية تكمن في السياسات الأمريكية، مؤكدًا أن إيران ستواصل الرد في حال استمرار ما وصفه بالسلوك غير العادل تجاهها.
