وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج. وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن "القوة البحرية التابعة له نفذت عملية واسعة خلال ليلة 21 رمضان ضمن الموجة الـ38 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفة القوات العسكرية الأمريكية المتبقية في المنطقة". وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أكد أن إيران لا تنوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شدد بزشكيان على أن العمليات العسكرية الإيرانية ستقتصر على استهداف القواعد التي تشن منها الهجمات على أراضيها فقط ضمن حق الدفاع المشروع.وأضاف أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمحاسبة العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحرب والعدوان العسكري ضد إيران، سيؤدي إلى اضطراب النظام والأمن العالميين"، محذراً من تداعيات هذا الإهمال على استقرار المنطقة والعالم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

