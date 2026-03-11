عدسة "سبوتنيك" ترصد أضرار الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
11:42 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 12:02 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، شقة سكنية في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت، في اعتداء تجاوز جنوب العاصمة ليطال عمقها، من دون إنذار مسبق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارة الإسرائيلية نُفذت بواسطة صاروخ موجه أصاب الشقة في حي عائشة بكار بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في المبنى المستهدف، كما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" حجم الدمار والأضرار الذي تسببت فيه الغارة الجوية الإسرائيلية في الحي، وسط حالة من الذعر بين السكان الذين يتفقدون مكان الغارة إلى جانب فرق الإنقاذ.
وروى أحد سكان المبنى المواجه للشقة المستهدفة، محمد عيتاني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل اللحظات الأولى للغارة، قائلا "إنهم سمعوا دوي سقوط ثلاثة صواريخ على المبنى".
وأضاف: "المنطقة سكنية مكتظة، وأنهم في البداية اعتقدوا أن الغارة وقعت بالقرب منهم، لكنهم لم يتوقعوا أن تكون الشقة المقابلة مباشرة هي المستهدفة".
وأشار عيتاني إلى حالة الحزن والصدمة التي خيمت على سكان الحي، ولا سيما العائلات والأطفال، بعد هذا الاعتداء الذي وقع داخل منطقة سكنية مكتظة في قلب بيروت.
وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في سياق تصعيد العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 مارس/اَذار الحالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير.
ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" الشيخ نعيم قاسم، الأثنين الماضي، أن "حزب الله" التزم باتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنوده، وأضاف: "إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على 15 شهرا من الانتهاكات، واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لإيقاف هذا المسار الخطير واستمرار العدوان، سنواجه العدوان وهو بالنسبة لنا دفاع وجودي سيستمر حتى تحقيق الأهداف".
وأشار إلى أن "تمادي العدو بات كبيرا"، مؤكدا أن المشكلة تكمن في "خرق السيادة الدائم والاحتلال الأمريكي الإسرائيلي والوصاية"، مضيفاً أن "الاعتداءات تأتي لتعزيز الضغوط على لبنان وإضعاف أوراق قوته وإدخاله في مسار بلا سيادة".
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.