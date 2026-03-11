https://sarabic.ae/20260311/عدسة-سبوتنيك-ترصد-الأضرار-داخل-الشقق-السكنية-في-بيروت-نتيجة-غارة-إسرائيلية----1111340434.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد أضرار الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية

استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، شقة سكنية في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت، في اعتداء تجاوز جنوب العاصمة ليطال عمقها، من دون إنذار... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارة الإسرائيلية نُفذت بواسطة صاروخ موجه أصاب الشقة في حي عائشة بكار بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في المبنى المستهدف، كما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة. وروى أحد سكان المبنى المواجه للشقة المستهدفة، محمد عيتاني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل اللحظات الأولى للغارة، قائلا "إنهم سمعوا دوي سقوط ثلاثة صواريخ على المبنى".وأضاف: "المنطقة سكنية مكتظة، وأنهم في البداية اعتقدوا أن الغارة وقعت بالقرب منهم، لكنهم لم يتوقعوا أن تكون الشقة المقابلة مباشرة هي المستهدفة". وأشار عيتاني إلى حالة الحزن والصدمة التي خيمت على سكان الحي، ولا سيما العائلات والأطفال، بعد هذا الاعتداء الذي وقع داخل منطقة سكنية مكتظة في قلب بيروت.وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في سياق تصعيد العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 مارس/اَذار الحالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير. وأكد الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" الشيخ نعيم قاسم، الأثنين الماضي، أن "حزب الله" التزم باتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنوده، وأضاف: "إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على 15 شهرا من الانتهاكات، واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لإيقاف هذا المسار الخطير واستمرار العدوان، سنواجه العدوان وهو بالنسبة لنا دفاع وجودي سيستمر حتى تحقيق الأهداف".وأشار إلى أن "تمادي العدو بات كبيرا"، مؤكدا أن المشكلة تكمن في "خرق السيادة الدائم والاحتلال الأمريكي الإسرائيلي والوصاية"، مضيفاً أن "الاعتداءات تأتي لتعزيز الضغوط على لبنان وإضعاف أوراق قوته وإدخاله في مسار بلا سيادة".وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

