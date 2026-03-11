عدسة "سبوتنيك" ترصد أضرار الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/عدسة-سبوتنيك-ترصد-الأضرار-داخل-الشقق-السكنية-في-بيروت-نتيجة-غارة-إسرائيلية----1111340434.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد أضرار الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة "سبوتنيك" ترصد أضرار الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، شقة سكنية في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت، في اعتداء تجاوز جنوب العاصمة ليطال عمقها، من دون إنذار... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T11:42+0000
2026-03-11T12:02+0000
لبنان
إسرائيل
غارات إسرائيلية
دمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111337189_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7edd42968f775968db7c344fde5c9e2f.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارة الإسرائيلية نُفذت بواسطة صاروخ موجه أصاب الشقة في حي عائشة بكار بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في المبنى المستهدف، كما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة. وروى أحد سكان المبنى المواجه للشقة المستهدفة، محمد عيتاني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل اللحظات الأولى للغارة، قائلا "إنهم سمعوا دوي سقوط ثلاثة صواريخ على المبنى".وأضاف: "المنطقة سكنية مكتظة، وأنهم في البداية اعتقدوا أن الغارة وقعت بالقرب منهم، لكنهم لم يتوقعوا أن تكون الشقة المقابلة مباشرة هي المستهدفة". وأشار عيتاني إلى حالة الحزن والصدمة التي خيمت على سكان الحي، ولا سيما العائلات والأطفال، بعد هذا الاعتداء الذي وقع داخل منطقة سكنية مكتظة في قلب بيروت.وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في سياق تصعيد العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 مارس/اَذار الحالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير. وأكد الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" الشيخ نعيم قاسم، الأثنين الماضي، أن "حزب الله" التزم باتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنوده، وأضاف: "إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على 15 شهرا من الانتهاكات، واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لإيقاف هذا المسار الخطير واستمرار العدوان، سنواجه العدوان وهو بالنسبة لنا دفاع وجودي سيستمر حتى تحقيق الأهداف".وأشار إلى أن "تمادي العدو بات كبيرا"، مؤكدا أن المشكلة تكمن في "خرق السيادة الدائم والاحتلال الأمريكي الإسرائيلي والوصاية"، مضيفاً أن "الاعتداءات تأتي لتعزيز الضغوط على لبنان وإضعاف أوراق قوته وإدخاله في مسار بلا سيادة".وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111337189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_79051383373664128ca114230a436422.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل, غارات إسرائيلية, دمار, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, إسرائيل, غارات إسرائيلية, دمار, تقارير سبوتنيك, حصري

عدسة "سبوتنيك" ترصد أضرار الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية

11:42 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 12:02 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، شقة سكنية في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت، في اعتداء تجاوز جنوب العاصمة ليطال عمقها، من دون إنذار مسبق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارة الإسرائيلية نُفذت بواسطة صاروخ موجه أصاب الشقة في حي عائشة بكار بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في المبنى المستهدف، كما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" حجم الدمار والأضرار الذي تسببت فيه الغارة الجوية الإسرائيلية في الحي، وسط حالة من الذعر بين السكان الذين يتفقدون مكان الغارة إلى جانب فرق الإنقاذ.
وروى أحد سكان المبنى المواجه للشقة المستهدفة، محمد عيتاني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تفاصيل اللحظات الأولى للغارة، قائلا "إنهم سمعوا دوي سقوط ثلاثة صواريخ على المبنى".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأضاف: "المنطقة سكنية مكتظة، وأنهم في البداية اعتقدوا أن الغارة وقعت بالقرب منهم، لكنهم لم يتوقعوا أن تكون الشقة المقابلة مباشرة هي المستهدفة".
وأشار عيتاني إلى حالة الحزن والصدمة التي خيمت على سكان الحي، ولا سيما العائلات والأطفال، بعد هذا الاعتداء الذي وقع داخل منطقة سكنية مكتظة في قلب بيروت.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وتأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في سياق تصعيد العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على لبنان، منذ 2 مارس/اَذار الحالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

ويعد هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.

وأكد الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" الشيخ نعيم قاسم، الأثنين الماضي، أن "حزب الله" التزم باتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم تلتزم إسرائيل بأي بند من بنوده، وأضاف: "إطلاق الصواريخ على إسرائيل كان ردا على 15 شهرا من الانتهاكات، واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لإيقاف هذا المسار الخطير واستمرار العدوان، سنواجه العدوان وهو بالنسبة لنا دفاع وجودي سيستمر حتى تحقيق الأهداف".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
عدسة سبوتنيك ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
1/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
2/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
3/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
4/4
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عدسة "سبوتنيك" ترصد الأضرار داخل الشقق السكنية في بيروت نتيجة غارة إسرائيلية
وأشار إلى أن "تمادي العدو بات كبيرا"، مؤكدا أن المشكلة تكمن في "خرق السيادة الدائم والاحتلال الأمريكي الإسرائيلي والوصاية"، مضيفاً أن "الاعتداءات تأتي لتعزيز الضغوط على لبنان وإضعاف أوراق قوته وإدخاله في مسار بلا سيادة".
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала