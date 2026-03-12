https://sarabic.ae/20260312/الجيش-الفرنسي-يعلن-إصابة-ستة-من-جنوده-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-أربيل-1111428033.html
أصيب ستة جنود فرنسيين في هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة مشتركة للبشمركة والقوات الفرنسية في منطقة مخمور بمحافظة أربيل، شمال العراق. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وأعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن الجنود المصابين نقلوا فورا إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.وأشار المصدر إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين على الأقل، مستهدفة قاعدة عسكرية تتبع التحالف الدولي لتدريب وحدات البشمركة الكردية المسلحة.وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري استهدف القاعدة الأمريكية في عريفجان في الكويت، واصفًا إياها بأنها قاعدة استراتيجية ولوجستية مهمة للقوات الأمريكية في المنطقة، وتم إطلاق صاروخين من نفس الوحدة الصاروخية.وحذّر الحرس الثوري من أن الأمريكيين والإسرائيليين عليهم ترقب رد حاسم وقاسٍ، مؤكدًا أن العمليات جاءت ضمن ما وصفه بـ "الخطط الدفاعية للردع وحماية مصالح إيران في المنطقة".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن الجنود المصابين نقلوا فورا إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله: "استهدفت طائرات مسيرة قاعدة مشتركة في منطقة مخمور، ما أدى إلى إصابة ستة جنود فرنسيين على الأقل، فيما لم تُسجل إصابات بين قوات البشمركة".
وأشار المصدر إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين على الأقل، مستهدفة قاعدة عسكرية تتبع التحالف الدولي لتدريب وحدات البشمركة الكردية المسلحة.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الأربعاء، أنه قام بقصف قواعد أمريكية وإسرائيلية في أربيل، مستهدفًا كذلك الأسطول الأمريكي الخامس ومدينة بئير يعكوف في تل أبيب.
وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري استهدف القاعدة الأمريكية في عريفجان في الكويت، واصفًا إياها بأنها قاعدة استراتيجية ولوجستية مهمة للقوات الأمريكية في المنطقة، وتم إطلاق صاروخين من نفس الوحدة الصاروخية.
وحذّر الحرس الثوري من أن الأمريكيين والإسرائيليين عليهم ترقب رد حاسم وقاسٍ، مؤكدًا أن العمليات جاءت ضمن ما وصفه بـ "الخطط الدفاعية للردع وحماية مصالح إيران في المنطقة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.