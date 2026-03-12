https://sarabic.ae/20260312/الجيش-الفرنسي-يعلن-إصابة-ستة-من-جنوده-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-أربيل-1111428033.html

الجيش الفرنسي يعلن إصابة ستة من جنوده في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

الجيش الفرنسي يعلن إصابة ستة من جنوده في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

سبوتنيك عربي

أصيب ستة جنود فرنسيين في هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة مشتركة للبشمركة والقوات الفرنسية في منطقة مخمور بمحافظة أربيل، شمال العراق. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T22:03+0000

2026-03-12T22:03+0000

2026-03-12T22:07+0000

أخبار فرنسا

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085032230_0:1:1724:971_1920x0_80_0_0_a24f06d632508b2cac4cd086cf09d858.jpg

وأعلن الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، أن الجنود المصابين نقلوا فورا إلى أقرب مركز طبي لتلقي العلاج، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.وأشار المصدر إلى أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين على الأقل، مستهدفة قاعدة عسكرية تتبع التحالف الدولي لتدريب وحدات البشمركة الكردية المسلحة.وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري استهدف القاعدة الأمريكية في عريفجان في الكويت، واصفًا إياها بأنها قاعدة استراتيجية ولوجستية مهمة للقوات الأمريكية في المنطقة، وتم إطلاق صاروخين من نفس الوحدة الصاروخية.وحذّر الحرس الثوري من أن الأمريكيين والإسرائيليين عليهم ترقب رد حاسم وقاسٍ، مؤكدًا أن العمليات جاءت ضمن ما وصفه بـ "الخطط الدفاعية للردع وحماية مصالح إيران في المنطقة".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260311/إيران-تتوعد-بقصف-مؤسسات-اقتصادية-إسرائيلية-وأمريكية-بالمنطقة-1111330984.html

https://sarabic.ae/20260311/هيئة-الأركان-الإيرانية-تطلب-من-دول-المنطقة-تحديد-مواقع-القوات-الأمريكية-والإسرائيلية-1111326104.html

https://sarabic.ae/20260311/مسيرة-تستهدف-منشأة-دبلوماسية-أمريكية-في-العراق-فيديو-1111325920.html

أخبار فرنسا

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق