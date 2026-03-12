https://sarabic.ae/20260312/الرئيسة-المكسيكية-تعلق-على-المخاوف-الأمنية-بشأن-كأس-العالم-لكرة-القدم-1111424487.html
الرئيسة المكسيكية تعلق على المخاوف الأمنية بشأن كأس العالم لكرة القدم
الرئيسة المكسيكية تعلق على المخاوف الأمنية بشأن كأس العالم لكرة القدم
نفت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، صحة الشائعات المتداولة حول احتمال تعليق بطولة كأس العالم لكرة القدم في المكسيك، مؤكدة عدم وجود أي قرار بهذا... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت أن المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الخطة الأمنية الخاصة بالبطولة لا تزال مستمرة، وتشمل الإجراءات التي ستُطبق قبل وأثناء الحدث العالمي لضمان سلامة الجميع. ويأتي ذلك في ظل تقارير تحدثت عن حوادث عنف شهدتها مناطق مختلفة في المكسيك خلال الأسابيع الماضية، عقب مقتل تاجر المخدرات، نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف بـ"إل مينشو" في ولاية خاليسكو، التي من المقرر أن تستضيف بعض مباريات كأس العالم، ما دفع "فيفا" والحكومة المكسيكية إلى تعزيز التنسيق الأمني.ومن المقرر أن تستضيف المكسيك 13 مباراة من أصل 104 مباريات في كأس العالم. وستقام 4 منها في مدينة وادي الحجارة، كما ستستضيف البلاد بعض المباريات التمهيدية قبل انطلاق البطولة في 11 يونيو/ حزيران المقبل.
الرئيسة المكسيكية تعلق على المخاوف الأمنية بشأن كأس العالم لكرة القدم
نفت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، صحة الشائعات المتداولة حول احتمال تعليق بطولة كأس العالم لكرة القدم في المكسيك، مؤكدة عدم وجود أي قرار بهذا الشأن رغم التساؤلات المرتبطة بالأوضاع الأمنية في البلاد.
وأوضحت أن المحادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الخطة الأمنية الخاصة بالبطولة لا تزال مستمرة، وتشمل الإجراءات التي ستُطبق قبل وأثناء الحدث العالمي لضمان سلامة الجميع.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تحدثت عن حوادث عنف شهدتها مناطق مختلفة في المكسيك خلال الأسابيع الماضية، عقب مقتل تاجر المخدرات، نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف بـ"إل مينشو" في ولاية خاليسكو، التي من المقرر أن تستضيف بعض مباريات كأس العالم، ما دفع "فيفا" والحكومة المكسيكية إلى تعزيز التنسيق الأمني.
ومن المقرر أن تستضيف المكسيك 13 مباراة من أصل 104 مباريات في كأس العالم. وستقام 4 منها في مدينة وادي الحجارة، كما ستستضيف البلاد بعض المباريات التمهيدية قبل انطلاق البطولة في 11 يونيو/ حزيران المقبل.