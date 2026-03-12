https://sarabic.ae/20260312/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-لـسبوتنيك--إيران-لا-تحتاج-إلا-للنصر--1111384889.html

السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر

صرّح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن "إيران لا تسعى لشيء سوى النصر في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل". 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال جلالي، متحدثًا في المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقاتل من أجل النصر، ولا نحتاج لشيء سوى النصر، على كل من ترامب ونتنياهو أن يدركا ذلك".وتابع: "هم (الولايات المتحدة) يعتقدون أن إيران دولة ضعيفة، هم هكذا يعتقدون، إذا أرادوا توجيه ضربات إلى إيران، فبالطبع سيتم شن ضربة أقوى ضدهم".وأردف: "أولئك الذين يعتقدون أن إيران ستسقط، مخطئون".وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. لا يمكن للإيرانيين قبول أن تكون بلادهم تحت الضغط. لطالما كنا دولة ذات سيادة، وسنبقى كذلك".وأردف: "أساس كفاحنا لا يعول على المساعدات من الدول الأجنبية. نحن منذ اليوم الأول اعتمدنا على قواتنا وقدراتنا الذاتية".وأشار إلى أن "مستقبل العالم ملك للمبادرات الجديدة، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".مندوب إيران يصف قرار مجلس الأمن بشأن بلاده بـ"الظلم الصارخ""حزب الله" يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية في حيفا

