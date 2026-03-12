https://sarabic.ae/20260312/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-لـسبوتنيك--إيران-لا-تحتاج-إلا-للنصر--1111384889.html
السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر
السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن "إيران لا تسعى لشيء سوى النصر في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل". 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T09:29+0000
2026-03-12T09:29+0000
2026-03-12T09:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار روسيا
إيران
سفير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078097426_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_326d478f208b649f0fed7ef3f50870ff.jpg
وقال جلالي، متحدثًا في المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقاتل من أجل النصر، ولا نحتاج لشيء سوى النصر، على كل من ترامب ونتنياهو أن يدركا ذلك".وتابع: "هم (الولايات المتحدة) يعتقدون أن إيران دولة ضعيفة، هم هكذا يعتقدون، إذا أرادوا توجيه ضربات إلى إيران، فبالطبع سيتم شن ضربة أقوى ضدهم".وأردف: "أولئك الذين يعتقدون أن إيران ستسقط، مخطئون".وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. لا يمكن للإيرانيين قبول أن تكون بلادهم تحت الضغط. لطالما كنا دولة ذات سيادة، وسنبقى كذلك".وأردف: "أساس كفاحنا لا يعول على المساعدات من الدول الأجنبية. نحن منذ اليوم الأول اعتمدنا على قواتنا وقدراتنا الذاتية".وأشار إلى أن "مستقبل العالم ملك للمبادرات الجديدة، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".مندوب إيران يصف قرار مجلس الأمن بشأن بلاده بـ"الظلم الصارخ""حزب الله" يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية في حيفا
https://sarabic.ae/20260312/إيران-القوات-البحرية-تسيطر-على-مضيق-هرمز-بالكامل-1111380023.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078097426_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b43f19ae882b7cd0a1a47e1037091db8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا, إيران, سفير
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا, إيران, سفير
السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر
صرّح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن "إيران لا تسعى لشيء سوى النصر في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال جلالي، متحدثًا في المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقاتل من أجل النصر، ولا نحتاج لشيء سوى النصر، على كل من ترامب ونتنياهو أن يدركا ذلك".
وأضاف: "يجب رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، ويجب تعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها".
وتابع: "هم (الولايات المتحدة) يعتقدون أن إيران دولة ضعيفة، هم هكذا يعتقدون، إذا أرادوا توجيه ضربات إلى إيران، فبالطبع سيتم شن ضربة أقوى ضدهم".
وأردف: "أولئك الذين يعتقدون أن إيران ستسقط، مخطئون".
وأشار إلى أنه "كانت لديهم خطة ونوايا خبيثة بحيث أنه بعد الهجوم على إيران واغتيال المرشد الإيراني، سيخرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج".
وأكد السفير الإيراني جلالي أن "إيران مستعدة لغزو بري أمريكي، لكن واشنطن لن تجرؤ على إرسال قوات برية".
وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. لا يمكن للإيرانيين قبول أن تكون بلادهم تحت الضغط. لطالما كنا دولة ذات سيادة، وسنبقى كذلك".
وأكد أن "السلطات الإيرانية لن تسمح بتقسيم البلاد وسترد بقوة".
وأردف: "أساس كفاحنا لا يعول على المساعدات من الدول الأجنبية. نحن منذ اليوم الأول اعتمدنا على قواتنا وقدراتنا الذاتية".
وأشار إلى أن "مستقبل العالم ملك للمبادرات الجديدة، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".