السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر
السفير الإيراني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": إيران لا تحتاج إلا للنصر
صرّح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن "إيران لا تسعى لشيء سوى النصر في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل". 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال جلالي، متحدثًا في المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقاتل من أجل النصر، ولا نحتاج لشيء سوى النصر، على كل من ترامب ونتنياهو أن يدركا ذلك".وتابع: "هم (الولايات المتحدة) يعتقدون أن إيران دولة ضعيفة، هم هكذا يعتقدون، إذا أرادوا توجيه ضربات إلى إيران، فبالطبع سيتم شن ضربة أقوى ضدهم".وأردف: "أولئك الذين يعتقدون أن إيران ستسقط، مخطئون".وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. لا يمكن للإيرانيين قبول أن تكون بلادهم تحت الضغط. لطالما كنا دولة ذات سيادة، وسنبقى كذلك".وأردف: "أساس كفاحنا لا يعول على المساعدات من الدول الأجنبية. نحن منذ اليوم الأول اعتمدنا على قواتنا وقدراتنا الذاتية".وأشار إلى أن "مستقبل العالم ملك للمبادرات الجديدة، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".مندوب إيران يصف قرار مجلس الأمن بشأن بلاده بـ"الظلم الصارخ""حزب الله" يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية في حيفا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، أن "إيران لا تسعى لشيء سوى النصر في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال جلالي، متحدثًا في المركز الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقاتل من أجل النصر، ولا نحتاج لشيء سوى النصر، على كل من ترامب ونتنياهو أن يدركا ذلك".
وأضاف: "يجب رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، ويجب تعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها".
وتابع: "هم (الولايات المتحدة) يعتقدون أن إيران دولة ضعيفة، هم هكذا يعتقدون، إذا أرادوا توجيه ضربات إلى إيران، فبالطبع سيتم شن ضربة أقوى ضدهم".
وأردف: "أولئك الذين يعتقدون أن إيران ستسقط، مخطئون".

وأشار إلى أنه "كانت لديهم خطة ونوايا خبيثة بحيث أنه بعد الهجوم على إيران واغتيال المرشد الإيراني، سيخرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج".

ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
إيران: القوات البحرية تسيطر على مضيق هرمز بالكامل
07:30 GMT

وأكد السفير الإيراني جلالي أن "إيران مستعدة لغزو بري أمريكي، لكن واشنطن لن تجرؤ على إرسال قوات برية".

وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. لا يمكن للإيرانيين قبول أن تكون بلادهم تحت الضغط. لطالما كنا دولة ذات سيادة، وسنبقى كذلك".
وأكد أن "السلطات الإيرانية لن تسمح بتقسيم البلاد وسترد بقوة".
وأردف: "أساس كفاحنا لا يعول على المساعدات من الدول الأجنبية. نحن منذ اليوم الأول اعتمدنا على قواتنا وقدراتنا الذاتية".
وأشار إلى أن "مستقبل العالم ملك للمبادرات الجديدة، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".
