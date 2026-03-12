القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-توجه-ضربة-موجعة-للاتصالات-العسكرية-الخاصة-بقوات-كييف-في-خاركوف-1111378039.html
القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف
القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري، بأن طواقم أنظمة الطائرات المسيرة والمدفعية من الفيلق الحادي عشر التابع لمجموعة "الشمال"، دمروا أكثر من 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T04:50+0000
2026-03-12T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902674_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1fa3151035215f8761f94a3180a33572.jpg
وأضاف رئيس قسم تخطيط منظومات الطائرات المسيّرة في الفيلق، الملقب بـ"كارتا"، لوكالة "سبوتنيك": "إجمالاً، خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، دمر متخصصو الفيلق الحادي عشر أكثر من 30 هوائي اتصالات، بالإضافة إلى نحو 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة "ستارلينك"، ما أدى إلى تعطيل عمليات العدو في بعض المناطق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260312/وسائط-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-80-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1111377563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902674_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_21d95157db85241890996fb2d9f72661.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف

04:50 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 12.03.2026)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري، بأن طواقم أنظمة الطائرات المسيرة والمدفعية من الفيلق الحادي عشر التابع لمجموعة "الشمال"، دمروا أكثر من 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة "ستارلينك"، وأكثر من 30 هوائي اتصالات في مقاطعة خاركوف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار.
وأضاف رئيس قسم تخطيط منظومات الطائرات المسيّرة في الفيلق، الملقب بـ"كارتا"، لوكالة "سبوتنيك": "إجمالاً، خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، دمر متخصصو الفيلق الحادي عشر أكثر من 30 هوائي اتصالات، بالإضافة إلى نحو 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة "ستارلينك"، ما أدى إلى تعطيل عمليات العدو في بعض المناطق".
كما أشار إلى أنهم دمروا أيضاً أكثر من 20 مركز قيادة لطائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هذه الفترة.
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 80 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала