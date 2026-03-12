https://sarabic.ae/20260312/القوات-الروسية-توجه-ضربة-موجعة-للاتصالات-العسكرية-الخاصة-بقوات-كييف-في-خاركوف-1111378039.html
القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف
القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف
أفاد مصدر عسكري، بأن طواقم أنظمة الطائرات المسيرة والمدفعية من الفيلق الحادي عشر التابع لمجموعة "الشمال"، دمروا أكثر من 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف رئيس قسم تخطيط منظومات الطائرات المسيّرة في الفيلق، الملقب بـ"كارتا"، لوكالة "سبوتنيك": "إجمالاً، خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، دمر متخصصو الفيلق الحادي عشر أكثر من 30 هوائي اتصالات، بالإضافة إلى نحو 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة "ستارلينك"، ما أدى إلى تعطيل عمليات العدو في بعض المناطق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية توجه ضربة موجعة للاتصالات العسكرية الخاصة بقوات كييف في خاركوف
أفاد مصدر عسكري، بأن طواقم أنظمة الطائرات المسيرة والمدفعية من الفيلق الحادي عشر التابع لمجموعة "الشمال"، دمروا أكثر من 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة "ستارلينك"، وأكثر من 30 هوائي اتصالات في مقاطعة خاركوف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار.
وأضاف رئيس قسم تخطيط منظومات الطائرات المسيّرة في الفيلق، الملقب بـ"كارتا"، لوكالة "سبوتنيك": "إجمالاً، خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، دمر متخصصو الفيلق الحادي عشر أكثر من 30 هوائي اتصالات، بالإضافة إلى نحو 20 محطة أقمار صناعية تابعة لشبكة "ستارلينك"، ما أدى إلى تعطيل عمليات العدو في بعض المناطق".
كما أشار إلى أنهم دمروا أيضاً أكثر من 20 مركز قيادة لطائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال هذه الفترة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.