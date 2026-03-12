https://sarabic.ae/20260312/وسائط-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-80-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1111377563.html

وسائط الدفاع الجوية الروسية تسقط 80 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 80 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق من البلاد. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت الوزارة في بيان لها: "تم إسقاط 30 طائرة منها فوق إقليم كراسنودار، و14 فوق شبه جزيرة القرم، و10 فوق مقاطعة روستوف، كما تم تحييد ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، وخمس فوق كل من مقاطعتي بريانسك وبيلغورود، وثلاث فوق مقاطعة كورسك، واثنتين فوق كل من مقاطعتي كالوغا وبحر آزوف، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" أوكرانية- وزارة الدفاع

