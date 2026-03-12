https://sarabic.ae/20260312/انطلاق-حركة-القطارات-بين-بكين-وبيونغ-يانغ-بعد-انقطاع-دام-6-سنوات-1111393510.html

انطلاق حركة القطارات بين بكين وبيونغ يانغ بعد انقطاع دام 6 سنوات

سبوتنيك عربي

انطلق القطار الأول من بكين إلى بيونغ يانغ، بعد انقطاع لمدة 6 سنوات، اليوم الخميس، وسيصل إلى عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد حولي يوم تقريبا. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

الصين

جدير بالذكر أنه توقف نقل الركاب عبر السكك الحديدية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في سنة 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، وتمت إعادة عمل القطارات، اليوم الخميس.وفي وقت سابق، أفادت شركة السكك الحديدية الحكومية الصينية بأنه في 12 مارس/آذار سيتم ربط بكين ومدينة داندون في المقاطعة الصينية الشمالية الشرقية لأيونين مع بيونغ يانغ، عبر القطارت.وستنقل القطارات بين بكين وبيونغ يانغ الركاب،4 مرات في أسبوع، إلى كلا الجهتين، يوم الإثنين، الأربعاء، الخميس، السبت، وستقل القطارات بين داندون وبيونغيانغ الركاب يوميا.ومن الممكن شراء التذاكر في كوات بيع التذاكر في 5 مدن صينية، وهي بكين وتيانجين وشنيانغ وداندونغ، وكذلك في محطة "شانخايغوان" في مدينة تسينخوانغداو، ولن تكون التذاكر متاحة عبر الإنترنيت.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو تسياكون، اليوم الخميس، أن الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هما جاران قريبان وشقيقان، مشيرا إلى أن تعزيز صلة السكك الحديدية لها أهمية كبيرة في مساعدة تيسير رحلات المواطنين بين الدولتين.ولفتت شركة السكك الحديدية الحكومية الصينية إلى أن إعادة صلة السكك الحديدية بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ستسهم في تحفيف حركة الركاب والتعاون التجاري الاقتصادي والتبادل الثقافي الإنساني بين البلدين.وتمت إقامة صلة السكك الحديدية بين عاصمتي الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في سنة 1954، ومنذ ذلك تمثل رمز الصداقة الكورية الصينية.ومنذ سنة 2013 بدأت الرحلات اليومية إثر ازدياد عدد الركاب، الذين زاروا بيونغ يانغ وبكين للسياحة والعمل، ولكن حركة القطارات تم تأجيلها في سنة 2020، بسبب بداية جائحة فيروس كورونا وإغلاق الحدود.روسيا وإيران توقعان اتفاقا لإنشاء الجزء الأخير من خط "رشت-أستارا" للسكك الحديدية

