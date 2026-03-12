https://sarabic.ae/20260312/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-استهدف-ضابطا-رفيع-المستوى-في-القرم-1111380155.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف ضابطا رفيع المستوى في القرم
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف ضابطا رفيع المستوى في القرم
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدالي الروسي اليوم الخميس، بإحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا روسيا في شبه جزيرة القرم. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T07:37+0000
2026-03-12T07:37+0000
2026-03-12T07:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102125/29/1021252983_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_1e3231305c3ea9714d96dd0505c60b78.jpg
وصرح جهاز الأمن الفيدرالي قائلًا: "تم إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد ضابط رفيع المستوى في وحدة تابعة لوزارة الدفاع في جمهورية القرم".ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، تواصل أحد سكان سيفاستوبول، البالغ من العمر 39 عامًا، عبر تطبيق تليغرام مع منظمة إرهابية تخضع لسيطرة كييف. وأردف الجهاز": "حصل الجاني من مشغله على رقم لوحة السيارة وعنوانها وتاريخ التفجير وإحداثيات مخبأ القنبلة". وصرح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء الماضي، أنه تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي في روسيا خلال عشرين عامًا.وقال رئيس اللجنة في الجلسة: "بالإجمال، تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي خلال فترة محددة، في أراضي روسيا الاتحادية".جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260225/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-على-قاعدة-جوية-عسكرية-في-إقليم-كراسنودار-1110726466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102125/29/1021252983_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_2202a9fa5901655c126e74a2787c15f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف ضابطا رفيع المستوى في القرم
أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدالي الروسي اليوم الخميس، بإحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا روسيا في شبه جزيرة القرم.
وصرح جهاز الأمن الفيدرالي قائلًا: "تم إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد ضابط رفيع المستوى في وحدة تابعة لوزارة الدفاع في جمهورية القرم".
ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، تواصل أحد سكان سيفاستوبول، البالغ من العمر 39 عامًا، عبر تطبيق تليغرام مع منظمة إرهابية تخضع لسيطرة كييف.
وأضاف الجهاز في بيان: في البداية، كان يجمع العميل معلومات عن أفراد عسكريين روس بغرض التخريب، ثم تم تكليفه بتفجير سيارة الضابط بزرع عبوة ناسفة تحتها.
وأردف الجهاز": "حصل الجاني من مشغله على رقم لوحة السيارة وعنوانها وتاريخ التفجير وإحداثيات مخبأ القنبلة".
وختم: ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه ومنعت الهجوم، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي والخيانة.
وصرح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء الماضي، أنه تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي في روسيا خلال عشرين عامًا.
وقال رئيس اللجنة في الجلسة: "بالإجمال، تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي خلال فترة محددة، في أراضي روسيا الاتحادية".