جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف ضابطا رفيع المستوى في القرم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا استهدف ضابطا رفيع المستوى في القرم
أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدالي الروسي اليوم الخميس، بإحباط هجوم إرهابي استهدف ضابطا روسيا في شبه جزيرة القرم.
وصرح جهاز الأمن الفيدرالي قائلًا: "تم إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ضد ضابط رفيع المستوى في وحدة تابعة لوزارة الدفاع في جمهورية القرم".
ووفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، تواصل أحد سكان سيفاستوبول، البالغ من العمر 39 عامًا، عبر تطبيق تليغرام مع منظمة إرهابية تخضع لسيطرة كييف.

وأضاف الجهاز في بيان: في البداية، كان يجمع العميل معلومات عن أفراد عسكريين روس بغرض التخريب، ثم تم تكليفه بتفجير سيارة الضابط بزرع عبوة ناسفة تحتها.

وأردف الجهاز": "حصل الجاني من مشغله على رقم لوحة السيارة وعنوانها وتاريخ التفجير وإحداثيات مخبأ القنبلة".

وختم: ألقت قوات الأمن القبض على المشتبه ومنعت الهجوم، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي والخيانة.

وصرح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء الماضي، أنه تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي في روسيا خلال عشرين عامًا.
وقال رئيس اللجنة في الجلسة: "بالإجمال، تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي خلال فترة محددة، في أراضي روسيا الاتحادية".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية
