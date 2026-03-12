https://sarabic.ae/20260312/عراقجي-يكشف-سبب-رفض-أمريكا-مقترحا-يضمن-عدم-امتلاك-بلاده-أسلحة-نووية-1111424310.html
عراقجي يكشف سبب رفض أمريكا مقترحا يضمن عدم امتلاك بلاده أسلحة نووية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الأمريكيين لن يجنوا أموالا من ارتفاع أسعار النفط والتعريفات الجمركية لأنها تزيد دخل الشركات على حسابهم. 12.03.2026
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع "إكس"، اليوم الخميس، علق فيها على رفض واشنطن لمقترح بلاده حول ضمان عدم امتلاكها لأسلحة نووية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الأمريكيين لن يجنوا أموالا من ارتفاع أسعار النفط والتعريفات الجمركية لأنها تزيد دخل الشركات على حسابهم.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع "إكس"، اليوم الخميس، علق فيها على رفض واشنطن لمقترح بلاده حول ضمان عدم امتلاكها لأسلحة نووية.
وقال عراقجي إن الأمريكيين رفضوا المقترح لأنهم لم يفهموا التفاصيل التقنية الخاصة بالمقترح.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.