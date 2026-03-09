https://sarabic.ae/20260309/ترامب-ارتفاع-النفط-ثمن-بسيط-للحرب-مع-إيران-وسينخفض-بعد-إزالة-التهديد-النووي-1111256169.html

ترامب: ارتفاع النفط "ثمن بسيط" للحرب مع إيران وسينخفض بعد إزالة "التهديد النووي"

ترامب: ارتفاع النفط "ثمن بسيط" للحرب مع إيران وسينخفض بعد إزالة "التهديد النووي"

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط "ستنخفض سريعًا"، بعد تحييد ما أسماه "التهديد النووي" الإيراني. 09.03.2026

وفي وقت سابق، وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، حثّ ترامب الأمريكيين على "عدم القلق" بشأن ارتفاع أسعار البنزين وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إن انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، والذي سينخفض ​​بسرعة عند القضاء على التهديد النووي الإيراني، ثمن زهيد جدًا مقابل أمن وسلامة أمريكا والعالم".وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادًا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من استمرار مشاكل الشحنات من الشرق الأوسط، إذ بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات.وتشن إيران هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية، ردًا على هجمات شنتها أمريكا وإسرائيل.وفي اليوم الأول للصراع الموافق لـ28 فبراير/ شباط 2026، تعرضت مدرسة للبنات جنوبي إيران لهجوم، وفي اليوم ذاته، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وبحسب المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، فقد تجاوز عدد ضحايا الهجوم 1300 قتيل.وبررت أمريكا وإسرائيل بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، واستجابةً لتهديدات مزعومة من طهران بشأن برنامجها النووي. إلا أنهما لم تعدا تخفيان رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.

