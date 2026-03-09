عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
ترامب: ارتفاع النفط "ثمن بسيط" للحرب مع إيران وسينخفض بعد إزالة "التهديد النووي"
وفي وقت سابق، وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، حثّ ترامب الأمريكيين على "عدم القلق" بشأن ارتفاع أسعار البنزين وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إن انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، والذي سينخفض ​​بسرعة عند القضاء على التهديد النووي الإيراني، ثمن زهيد جدًا مقابل أمن وسلامة أمريكا والعالم".وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادًا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من استمرار مشاكل الشحنات من الشرق الأوسط، إذ بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات.وتشن إيران هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية، ردًا على هجمات شنتها أمريكا وإسرائيل.وفي اليوم الأول للصراع الموافق لـ28 فبراير/ شباط 2026، تعرضت مدرسة للبنات جنوبي إيران لهجوم، وفي اليوم ذاته، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وبحسب المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، فقد تجاوز عدد ضحايا الهجوم 1300 قتيل.وبررت أمريكا وإسرائيل بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، واستجابةً لتهديدات مزعومة من طهران بشأن برنامجها النووي. إلا أنهما لم تعدا تخفيان رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.
06:22 GMT 09.03.2026
© REUTERS Kevin Lamarqueالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط "ستنخفض سريعًا"، بعد تحييد ما أسماه "التهديد النووي" الإيراني.
وفي وقت سابق، وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، حثّ ترامب الأمريكيين على "عدم القلق" بشأن ارتفاع أسعار البنزين وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إن انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، والذي سينخفض ​​بسرعة عند القضاء على التهديد النووي الإيراني، ثمن زهيد جدًا مقابل أمن وسلامة أمريكا والعالم".
أنابيب نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
لأول مرة منذ سنوات... خام "برنت" يتجاوز 118 دولارا للبرميل
05:47 GMT
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادًا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من استمرار مشاكل الشحنات من الشرق الأوسط، إذ بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات.
وتشن إيران هجمات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية، ردًا على هجمات شنتها أمريكا وإسرائيل.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
وزارة الطاقة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران
أمس, 18:38 GMT
وفي اليوم الأول للصراع الموافق لـ28 فبراير/ شباط 2026، تعرضت مدرسة للبنات جنوبي إيران لهجوم، وفي اليوم ذاته، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وبحسب المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، فقد تجاوز عدد ضحايا الهجوم 1300 قتيل.
وبررت أمريكا وإسرائيل بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، واستجابةً لتهديدات مزعومة من طهران بشأن برنامجها النووي. إلا أنهما لم تعدا تخفيان رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.
