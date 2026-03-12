عربي
مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد ويجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
غواصة نووية روسية في بحر بارنتس تستعرض قدرتها على إصابة الهدف بنجاح
أعلن المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، اليوم الخميس، أن الغواصة النووية قازان، من مشروع 885 إم (ياسين-إم) نجحت في إصابة هدف بحري بصاروخ كروز من طراز "أونيكس"... 12.03.2026
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "في إطار التدريب القتالي المقرر، أطلقت الغواصة النووية قازان، التابعة للأسطول الشمالي، صاروخ كروز أونيكس من وضعية الغطس باتجاه هدف بحري، مستهدفةً سفينة معادية مفترضة تقع على بعد يصل إلى 300 كيلومتر".وأوضحت البيانات التي سجلتها عدسات الرصد أن رأس الصاروخ "أونيكس" أصاب الهدف البحري.وتعتبر الغواصة النووية "قازان" غواصةً من طراز "ياسين-إم" المشروع" 885إم"، وهي نسخة معدلة من غواصات الجيل الرابع ذات بصمة صوتية منخفضة. تحمل هذه الغواصات صواريخ بعيدة المدى موجهة بدقة، وهي قادرة على الاشتباك مع أهداف برية وبحرية وتحت الماء.وتم وضع عارضة الغواصة النووية "قازان" في حوض بناء السفن "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك في 24 تموز/يوليو 2009، وتم تدشينها في 31 آذار/مارس 2017. وفي 7 أيار/مايو2021، انضمت الغواصة إلى الخدمة في البحرية الروسية.من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟
غواصة نووية روسية في بحر بارنتس تستعرض قدرتها على إصابة الهدف بنجاح

12:12 GMT 12.03.2026
أعلن المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، اليوم الخميس، أن الغواصة النووية قازان، من مشروع 885 إم (ياسين-إم) نجحت في إصابة هدف بحري بصاروخ كروز من طراز "أونيكس" على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "في إطار التدريب القتالي المقرر، أطلقت الغواصة النووية قازان، التابعة للأسطول الشمالي، صاروخ كروز أونيكس من وضعية الغطس باتجاه هدف بحري، مستهدفةً سفينة معادية مفترضة تقع على بعد يصل إلى 300 كيلومتر".
وأوضحت البيانات التي سجلتها عدسات الرصد أن رأس الصاروخ "أونيكس" أصاب الهدف البحري.

وقد أطلقت الغواصة الصاروخ من بحر بارنتس، وشاركت سفن سطح الماء والطيران البحري التابع للأسطول الشمالي في دعم عملية إطلاق النار وإغلاق المنطقة، حسب البيان.

غواصة روسية من فئة ياسن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في المحيطات والبحار- الدفاع الروسية
1 نوفمبر 2025, 17:43 GMT
وتعتبر الغواصة النووية "قازان" غواصةً من طراز "ياسين-إم" المشروع" 885إم"، وهي نسخة معدلة من غواصات الجيل الرابع ذات بصمة صوتية منخفضة. تحمل هذه الغواصات صواريخ بعيدة المدى موجهة بدقة، وهي قادرة على الاشتباك مع أهداف برية وبحرية وتحت الماء.
وتم وضع عارضة الغواصة النووية "قازان" في حوض بناء السفن "سيفماش" في مدينة سيفيرودفينسك في 24 تموز/يوليو 2009، وتم تدشينها في 31 آذار/مارس 2017. وفي 7 أيار/مايو2021، انضمت الغواصة إلى الخدمة في البحرية الروسية.
من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟
