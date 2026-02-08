https://sarabic.ae/20260208/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-بالعالم-في-2026-1110147880.html

من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟

من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟

سبوتنيك عربي

تمثل الغواصات أخطر سلاح عرفه العالم، فهي تجمع بين التخفي لفترات طويلة في قاع البحر، حاملة معها قوة نيرانية لا مثيل لها، يمكن توجيهها ضد أهداف بحرية أو برية دون... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T15:50+0000

2026-02-08T15:50+0000

2026-02-08T15:50+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101130555_0:143:3130:1904_1920x0_80_0_0_010724418944e4f6b003fa2379155409.jpg

ولهذا السبب أصبحت الغواصات النووية الحديثة أحد أضلع ثالوث الردع النووي للدول النووية الكبرى، بل وأخطر أسلحته لأن ما تحمله من قوة نووية يمكن تظل في مواقع سرية تحت الماء لفترات غير محدودة.ولهذا السبب حرصت روسيا على امتلاك أضخم قوة عالمية من هذا السلاح وتميزت بتطوير نوعين مختلفين من الغواصات هما الغواصات التقليدية المعروفة بغواصات الديزل الكهربائية المنخفضة التكلفة، التي يوصف بعضها بـ "الثقوب السوداء" لقدرته على التخفي بصورة كبيرة حتى في وضع الحركة، إضافة إلى الغواصات النووية ذات القدرات العالية من حيث التشغيل والتسليح.وأورد موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع والتسلح حول العالم، إحصائيات حول الدول التي تملك أضخم قوة غواصات في 2026.وإضافة إلى الجزائر، فإن نحو 8 دول يمتلك كل منها 6 غواصات وتصنف في الترتيب العالمي من 17 إلى 24 وأبرزها إسرائيل، التي تصنف في المرتبة الـ 20 عالميا.ولفت الموقع إلى أن الإحصائيات تظهر أن الجيوش الحديثة تحرص على امتلاك الغواصات سواء كانت نووية أو تقليدية كسلاح ردع يمكنه التصدي لأي قوة بحرية معادية في المياه الإقليمية، أو لتنفيذ عمليات هجومية بحرية أو برية واسعة لتدمير أهداف استراتيجية كما هو الحال بالنسبة للغواصات النووية التي يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم.

https://sarabic.ae/20251101/إطلاق-الغواصة-النووية-خاباروفسك-في-مدينة-سيفيرودفينسك----الدفاع-الروسية-1106644358.html

https://sarabic.ae/20240130/الثالوث-النووي-الأمريكي-متهالك-إعلام-أمريكي-يكشف-معلومات-خطيرة--1085566344.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مصر