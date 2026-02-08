من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-بالعالم-في-2026-1110147880.html
من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟
من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟
سبوتنيك عربي
تمثل الغواصات أخطر سلاح عرفه العالم، فهي تجمع بين التخفي لفترات طويلة في قاع البحر، حاملة معها قوة نيرانية لا مثيل لها، يمكن توجيهها ضد أهداف بحرية أو برية دون... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T15:50+0000
2026-02-08T15:50+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101130555_0:143:3130:1904_1920x0_80_0_0_010724418944e4f6b003fa2379155409.jpg
ولهذا السبب أصبحت الغواصات النووية الحديثة أحد أضلع ثالوث الردع النووي للدول النووية الكبرى، بل وأخطر أسلحته لأن ما تحمله من قوة نووية يمكن تظل في مواقع سرية تحت الماء لفترات غير محدودة.ولهذا السبب حرصت روسيا على امتلاك أضخم قوة عالمية من هذا السلاح وتميزت بتطوير نوعين مختلفين من الغواصات هما الغواصات التقليدية المعروفة بغواصات الديزل الكهربائية المنخفضة التكلفة، التي يوصف بعضها بـ "الثقوب السوداء" لقدرته على التخفي بصورة كبيرة حتى في وضع الحركة، إضافة إلى الغواصات النووية ذات القدرات العالية من حيث التشغيل والتسليح.وأورد موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع والتسلح حول العالم، إحصائيات حول الدول التي تملك أضخم قوة غواصات في 2026.وإضافة إلى الجزائر، فإن نحو 8 دول يمتلك كل منها 6 غواصات وتصنف في الترتيب العالمي من 17 إلى 24 وأبرزها إسرائيل، التي تصنف في المرتبة الـ 20 عالميا.ولفت الموقع إلى أن الإحصائيات تظهر أن الجيوش الحديثة تحرص على امتلاك الغواصات سواء كانت نووية أو تقليدية كسلاح ردع يمكنه التصدي لأي قوة بحرية معادية في المياه الإقليمية، أو لتنفيذ عمليات هجومية بحرية أو برية واسعة لتدمير أهداف استراتيجية كما هو الحال بالنسبة للغواصات النووية التي يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم.
https://sarabic.ae/20251101/إطلاق-الغواصة-النووية-خاباروفسك-في-مدينة-سيفيرودفينسك----الدفاع-الروسية-1106644358.html
https://sarabic.ae/20240130/الثالوث-النووي-الأمريكي-متهالك-إعلام-أمريكي-يكشف-معلومات-خطيرة--1085566344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101130555_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_faef02ae63b617a3331614b91b9f2c8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مصر
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, مصر

من يملك أضخم قوة غواصات بالعالم في 2026؟

15:50 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Yuriy Kaver / الانتقال إلى بنك الصورغواصة نووية تابعة للأسطول الشمالي على رصيف سيفيرومورسك.
غواصة نووية تابعة للأسطول الشمالي على رصيف سيفيرومورسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Yuriy Kaver
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمثل الغواصات أخطر سلاح عرفه العالم، فهي تجمع بين التخفي لفترات طويلة في قاع البحر، حاملة معها قوة نيرانية لا مثيل لها، يمكن توجيهها ضد أهداف بحرية أو برية دون أن يتمكن الخصم من اكتشافها أو تحديد مواقعها.
ولهذا السبب أصبحت الغواصات النووية الحديثة أحد أضلع ثالوث الردع النووي للدول النووية الكبرى، بل وأخطر أسلحته لأن ما تحمله من قوة نووية يمكن تظل في مواقع سرية تحت الماء لفترات غير محدودة.
غواصة روسية من فئة ياسن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
غواصة "خاباروفسك" النووية ستضمن مصالح روسيا في المحيطات والبحار- الدفاع الروسية
1 نوفمبر 2025, 17:43 GMT
ولهذا السبب حرصت روسيا على امتلاك أضخم قوة عالمية من هذا السلاح وتميزت بتطوير نوعين مختلفين من الغواصات هما الغواصات التقليدية المعروفة بغواصات الديزل الكهربائية المنخفضة التكلفة، التي يوصف بعضها بـ "الثقوب السوداء" لقدرته على التخفي بصورة كبيرة حتى في وضع الحركة، إضافة إلى الغواصات النووية ذات القدرات العالية من حيث التشغيل والتسليح.
وأورد موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في شؤون الدفاع والتسلح حول العالم، إحصائيات حول الدول التي تملك أضخم قوة غواصات في 2026.
روسيا: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 66 غواصة نووية وتقليدية.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك نفس العدد لكنها تأتي في المرتبة الثانية وفقا لحسابات أخرى تتعلق بنوع الغواصات وقوتها العسكرية.
الصين: تأتي في المرتبة الـ 3 عالميا بـ 61 غواصة نووية وتقليدية.
إيران: تصنف في المرتبة الـ 4 عالميا بـ 25 غواصة جميعها غواصات ديزل كهربائية.
كوريا الشمالية: تمتلك 24 غواصة تجعلها في المرتبة الـ 5 عالميا.
اليابان: لديها 23 غواصة تجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا.
كوريا الجنوبية: تمتلك 22 غواصة تجعلها في المرتبة الـ 7 عالميا.
الهند: تحتل المرتبة الـ 8 عالميا بـ 18 غواصة.
تركيا: تأتي في المرتبة الـ 9 عالميا بـ 14 غواصة.
بريطانيا: تمتلك 10 غواصات تجعلها في المرتبة الـ 10 عالميا.
فرنسا: تحتل المرتبة الـ 11 عالميا بـ 9 غواصات.
اليونان: لديها 9 غواصات تجعلها في المرتبة الـ 12 عالميا.
مصر: تحتل المرتبة الـ 13 عالميا بـ 8 غواصات.
إيطاليا: تحتل المرتبة الـ 14 عالميا بـ 8 غواصات.
باكستان: تحتل المرتبة الـ 15 عالميا بـ 8 غواصات.
الجزائر: تحتل المرتبة الـ 16 عالميا بـ 6 غواصات.
وإضافة إلى الجزائر، فإن نحو 8 دول يمتلك كل منها 6 غواصات وتصنف في الترتيب العالمي من 17 إلى 24 وأبرزها إسرائيل، التي تصنف في المرتبة الـ 20 عالميا.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
الثالوث النووي الأمريكي "متهالك"... وكالات تكشف معلومات خطيرة
30 يناير 2024, 09:54 GMT
ولفت الموقع إلى أن الإحصائيات تظهر أن الجيوش الحديثة تحرص على امتلاك الغواصات سواء كانت نووية أو تقليدية كسلاح ردع يمكنه التصدي لأي قوة بحرية معادية في المياه الإقليمية، أو لتنفيذ عمليات هجومية بحرية أو برية واسعة لتدمير أهداف استراتيجية كما هو الحال بالنسبة للغواصات النووية التي يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم.
© Sputnik"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
كلافزين - 1.. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
"كلافزين - 1".. غواصة روسية تطارد العدو في أعماق البحار
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала