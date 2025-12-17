https://sarabic.ae/20251217/كوريا-الجنوبية-تسعى-لإبرام-اتفاق-مع-الولايات-المتحدة-للحصول-على-غواصة-نووية--إعلام-رسمي-1108258466.html

كوريا الجنوبية تسعى لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للحصول على غواصة نووية- إعلام رسمي

كوريا الجنوبية تسعى لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة للحصول على غواصة نووية- إعلام رسمي

أعلن مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، وي سون ناك، بأن سيول تدرس إمكانية إبرام اتفاق ثنائي منفصل مع الولايات المتحدة في إطار خططها لبناء غواصة تعمل بالطاقة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "يونهاب" أن التصريح جاء لدى وصول وي سون ناك إلى واشنطن، الثلاثاء، لإجراء مشاورات، وذلك بعد نحو شهر من نشر "ورقة حقائق" مشتركة وثّق فيها الحليفان التفاهمات التي توصلا إليها في مجالي التجارة والأمن، خلال القمة الثانية بين رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.وأضافت "يونهاب" أن الوضع يشبه ما قامت به أستراليا والولايات المتحدة، حين أبرمتا اتفاقا ثنائيا منفصلا استنادا إلى التشريعات الأميركية، ما أتاح تجاوز الاتفاق القائم بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفتح الطريق أمام دعم حصول أستراليا على غواصات نووية.وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء آلية تشاورية منفصلة لدعم خطة سيؤول لبناء غواصة نووية، أكد وي سون ناك عزمه البحث عن سبل لتسريع المشاورات مع الجانب الأميركي.وقال: "من جانبنا تُجرى أعمال تحضيرية، وسأنظر في ما يجري على الجانب الأمريكي، ورغم أنه لم تُعقد بعد محادثات بشأن إنشاء هيئات تشاورية لمختلف القضايا، فإنني سأبحث عن طرق لتسريع المشاورات".وفيما يتعلق بقضايا تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، أشار وي سون ناك إلى الحاجة لاتخاذ خطوات عملية لاحقة، لافتا إلى أن التفاهمات بهذا الشأن جرى التوصل إليها على مستوى عام أوسع.الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ

