https://sarabic.ae/20251215/الادعاء-الخاص-في-كوريا-الجنوبية-يتهم-رئيس-البلاد-السابق-بمحاولة-افتعال-حرب-مع-بيونغ-يانغ-1108171039.html
الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ
الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أعلن المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يون سوك يول، حاول استفزاز كوريا الديمقراطية الشعبية، لشن عدوان عسكري على بلاده. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T08:54+0000
2025-12-15T08:54+0000
2025-12-15T08:54+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618292_0:0:1407:792_1920x0_80_0_0_d79ec466e371e5475941aaefb3f5bfda.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن "يون سوك يول، حاول استفزاز بيونغ يانغ، لشن حرب على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين في بلاده".وأوضح المدعي الخاص جو أون- سوك، في إحاطة صحفية، أن "فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر".وقال المدعي الخاص: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".وأشار المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن فريقه خلُصُ إلى أن "الرئيس السابق يون سوك يول، بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) 2024".وتابع جو أون- سوك: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية، حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهما فشلا، لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".ويشار إلى أن فريق ممثل الادعاء الخاص في سيئول، قد اتهم سابقا يون سوك يول، وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية لتأجيج التوتر بين الجارتين.
https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية-أشعر-بوجوب-الاعتذار-لبيونغ-يانغ-1107757784.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618292_19:0:1268:937_1920x0_80_0_0_951aebda609934879a1f5e897f2dc54f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار
الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ
أعلن المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يون سوك يول، حاول استفزاز كوريا الديمقراطية الشعبية، لشن عدوان عسكري على بلاده.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن "يون سوك يول، حاول استفزاز بيونغ يانغ، لشن حرب على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين في بلاده".
وأوضح المدعي الخاص جو أون- سوك، في إحاطة صحفية، أن "فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر".
وقال المدعي الخاص: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".
وأشار المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن فريقه خلُصُ إلى أن "الرئيس السابق
يون سوك يول، بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) 2024".
ولفت إلى أن فريقه أكد أن" يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر للعام 2023، استهدف تعليق صلاحيات البرلمان الكوري الجنوبي واستبداله بهيئة تشريعية طارئة".
وتابع جو أون- سوك: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية، حاولا استدراج كوريا الشمالية
لشن عدوان مسلح، لكنهما فشلا، لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".
ويشار إلى أن فريق ممثل الادعاء الخاص في سيئول، قد اتهم سابقا يون سوك يول، وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية لتأجيج التوتر بين الجارتين.