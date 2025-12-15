الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/الادعاء-الخاص-في-كوريا-الجنوبية-يتهم-رئيس-البلاد-السابق-بمحاولة-افتعال-حرب-مع-بيونغ-يانغ-1108171039.html
الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ
الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أعلن المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يون سوك يول، حاول استفزاز كوريا الديمقراطية الشعبية، لشن عدوان عسكري على بلاده. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T08:54+0000
2025-12-15T08:54+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618292_0:0:1407:792_1920x0_80_0_0_d79ec466e371e5475941aaefb3f5bfda.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن "يون سوك يول، حاول استفزاز بيونغ يانغ، لشن حرب على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين في بلاده".وأوضح المدعي الخاص جو أون- سوك، في إحاطة صحفية، أن "فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر".وقال المدعي الخاص: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".وأشار المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن فريقه خلُصُ إلى أن "الرئيس السابق يون سوك يول، بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) 2024".وتابع جو أون- سوك: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية، حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهما فشلا، لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".ويشار إلى أن فريق ممثل الادعاء الخاص في سيئول، قد اتهم سابقا يون سوك يول، وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية لتأجيج التوتر بين الجارتين.
https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية-أشعر-بوجوب-الاعتذار-لبيونغ-يانغ-1107757784.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618292_19:0:1268:937_1920x0_80_0_0_951aebda609934879a1f5e897f2dc54f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار

الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ

08:54 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonمشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
أعلن المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يون سوك يول، حاول استفزاز كوريا الديمقراطية الشعبية، لشن عدوان عسكري على بلاده.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن "يون سوك يول، حاول استفزاز بيونغ يانغ، لشن حرب على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين في بلاده".
وأوضح المدعي الخاص جو أون- سوك، في إحاطة صحفية، أن "فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر".
وقال المدعي الخاص: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي-ميونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بوجوب الاعتذار لبيونغ يانغ
3 ديسمبر, 04:33 GMT
وأشار المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن فريقه خلُصُ إلى أن "الرئيس السابق يون سوك يول، بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) 2024".

ولفت إلى أن فريقه أكد أن" يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر للعام 2023، استهدف تعليق صلاحيات البرلمان الكوري الجنوبي واستبداله بهيئة تشريعية طارئة".

وتابع جو أون- سوك: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية، حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهما فشلا، لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".
ويشار إلى أن فريق ممثل الادعاء الخاص في سيئول، قد اتهم سابقا يون سوك يول، وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية لتأجيج التوتر بين الجارتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала