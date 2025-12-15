https://sarabic.ae/20251215/الادعاء-الخاص-في-كوريا-الجنوبية-يتهم-رئيس-البلاد-السابق-بمحاولة-افتعال-حرب-مع-بيونغ-يانغ-1108171039.html

الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ

الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية يتهم رئيس البلاد السابق بمحاولة افتعال حرب مع بيونغ يانغ

سبوتنيك عربي

أعلن المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السابق يون سوك يول، حاول استفزاز كوريا الديمقراطية الشعبية، لشن عدوان عسكري على بلاده. 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T08:54+0000

2025-12-15T08:54+0000

2025-12-15T08:54+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618292_0:0:1407:792_1920x0_80_0_0_d79ec466e371e5475941aaefb3f5bfda.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن "يون سوك يول، حاول استفزاز بيونغ يانغ، لشن حرب على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين في بلاده".وأوضح المدعي الخاص جو أون- سوك، في إحاطة صحفية، أن "فريقه وجّه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر".وقال المدعي الخاص: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".وأشار المدعي الخاص في كوريا الجنوبية إلى أن فريقه خلُصُ إلى أن "الرئيس السابق يون سوك يول، بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) 2024".وتابع جو أون- سوك: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية، حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهما فشلا، لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".ويشار إلى أن فريق ممثل الادعاء الخاص في سيئول، قد اتهم سابقا يون سوك يول، وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الديمقراطية لتأجيج التوتر بين الجارتين.

https://sarabic.ae/20251203/رئيس-كوريا-الجنوبية-أشعر-بوجوب-الاعتذار-لبيونغ-يانغ-1107757784.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, الأخبار