https://sarabic.ae/20260312/لافروف-يعرب-عن-دعمه-الحازم-للشعب-الكوبي-في-الدفاع-عن-سيادته---1111411253.html

لافروف يعرب عن دعمه الحازم للشعب الكوبي في الدفاع عن سيادته

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الكوبي باريو رودريغيز، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأعرب لافروف عن دعمه... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T16:01+0000

2026-03-12T16:01+0000

2026-03-12T16:01+0000

كوبا

العالم

روسيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a3431d027da413b42ad46415bfa9c0b9.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثاني عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب الكوبي، جرت محادثة هاتفية بين سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي)، ووزير الخارجية الكوبي باريو رودريغيز، وخلال المحادثة، نوقشت قضايا رئيسية تتعلق بالتعاون الثنائي والأجندة الدولية".وأضاف البيان: "أعرب الجانبان عن دعمهما القوي للشعب الكوبي في الدفاع عن سيادته الوطنية وحقه في اختيار مساره التنموي".وأكمل البيان: "ناقش الوزيران جدول أعمال الاتصالات الروسية الكوبية المقبلة، بما في ذلك الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الحكومية الروسية الكوبية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".وأضاف بيسكوف، معلقًا على الوضع المحيط بكوبا: "فيما يتعلق بالأمن حول الجزيرة، من المهم جدا بالطبع أن يلتزم الجميع بضبط النفس ويتجنبوا أي أعمال استفزازية".الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيلبوتين: العلاقات بين روسيا وكوبا تتطور بشكل إيجابي ... فيديو

