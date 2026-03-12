https://sarabic.ae/20260312/مدريد-إسبانيا-لا-تخاف-من-قطع-الاتصالات-التجارية-مع-أمريكا-1111383745.html
أوضحت نائبة رئيس الوزارء الإسباني ومؤسسة التكتل السياسي اليساري "سومار"، يولاندا دياس، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا لا تخشى مواجهة الولايات المتحدة.
وفقا لها، فإن دونالد ترامب أعلن الحالة الطارئة في كل العالم، مضيفة أنه يجب على الإسبانيين أن يكونوا شجعان في ردودهم، في أوقات الآلام والغموض.وأصبحت العلاقة بين مدريد وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، تكتسب اهتماما كبيرا، في ظل اختلاف الآراء حول النزاع في إيران.واعترضت السلطة الإسبانية على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات العسكرية تتناقض مع القانون الدولي.وعلى هذه الخلفية، منعت إسبانيا استخدام القواعد العسكرية "روتا" و"مورون" الموجودة في إسبانيا، لإجراء العمليات العسكرية ضد إيران. وهدد ترامب المملكة الإسبانية باتخاذ إجراءات اقتصادية، بما فيها احتمال قطع العلاقات التجارية، ولكن مدريد لا تتوقع حدوث تغيير في التعاون الثنائي.
مدريد: إسبانيا لا تخاف من قطع العلاقات التجارية مع أمريكا
09:19 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 09:37 GMT 12.03.2026)
أوضحت نائبة رئيس الوزارء الإسباني ومؤسسة التكتل السياسي اليساري "سومار"، يولاندا دياس، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا لا تخشى مواجهة الولايات المتحدة.
وفقا لها، فإن دونالد ترامب أعلن الحالة الطارئة في كل العالم، مضيفة أنه يجب على الإسبانيين أن يكونوا شجعان في ردودهم، في أوقات الآلام والغموض.
وأصبحت العلاقة بين مدريد وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، تكتسب اهتماما كبيرا، في ظل اختلاف الآراء حول النزاع في إيران.
واعترضت السلطة الإسبانية على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات العسكرية تتناقض مع القانون الدولي.
وعلى هذه الخلفية، منعت إسبانيا استخدام القواعد العسكرية "روتا" و"مورون" الموجودة في إسبانيا، لإجراء العمليات العسكرية ضد إيران. وهدد ترامب المملكة الإسبانية باتخاذ إجراءات اقتصادية، بما فيها احتمال قطع العلاقات التجارية، ولكن مدريد لا تتوقع حدوث تغيير في التعاون الثنائي.