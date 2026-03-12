مدريد: إسبانيا لا تخاف من قطع العلاقات التجارية مع أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
أوضحت نائبة رئيس الوزارء الإسباني ومؤسسة التكتل السياسي اليساري "سومار"، يولاندا دياس، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا لا تخشى مواجهة الولايات المتحدة.
وفقا لها، فإن دونالد ترامب أعلن الحالة الطارئة في كل العالم، مضيفة أنه يجب على الإسبانيين أن يكونوا شجعان في ردودهم، في أوقات الآلام والغموض.
وأصبحت العلاقة بين مدريد وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، تكتسب اهتماما كبيرا، في ظل اختلاف الآراء حول النزاع في إيران.
واعترضت السلطة الإسبانية على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات العسكرية تتناقض مع القانون الدولي.
وعلى هذه الخلفية، منعت إسبانيا استخدام القواعد العسكرية "روتا" و"مورون" الموجودة في إسبانيا، لإجراء العمليات العسكرية ضد إيران. وهدد ترامب المملكة الإسبانية باتخاذ إجراءات اقتصادية، بما فيها احتمال قطع العلاقات التجارية، ولكن مدريد لا تتوقع حدوث تغيير في التعاون الثنائي.
