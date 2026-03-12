https://sarabic.ae/20260312/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يقوض-عمدا-الجهود-المبذولة-لحل-النزاع-الأوكراني-سلميا-1111417890.html
موسكو: الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني سلميا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا جميع الجهود البنّاءة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني.
2026-03-12T18:41+0000
2026-03-12T18:41+0000
2026-03-12T18:41+0000
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بالاعتماد على التفويض المطلق الذي حصلت عليه من الأغلبية الأوروبية بشأن الشؤون الأوكرانية، تقوض المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي عمدا جميع الجهود البناءة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني، وتبذلان قصارى جهدهما لإبقاء نظام كييف قائما".وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن سعي الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات مالية لكييف يستند إلى مبدأ "المال لا رائحة له"، وهو مبدأ غير أخلاقي.وقالت: "إنهم يبحثون عن أي فرصة مالية لتحقيق ذلك، مسترشدين بالمبدأ المعروف، وإن كان غير أخلاقي، وهو أن "المال لا رائحة له".وقالت زاخاروفا للصحفيين: "كل هذا (فكرة باريس ولندن بنقل الأسلحة النووية إلى كييف) يشير إلى أن أعداءنا في أوروبا الغربية، في سعيهم المتزايد المتهور والأعمى لإلحاق ما أسموه هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا يفقدون ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء".وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب سوى دور تخريبي في مفاوضات التسوية الأوكرانية، كما يتضح من محاولاته السابقة "لتيسير التوصل إلى تسوية".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا جميع الجهود البنّاءة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بالاعتماد على التفويض المطلق الذي حصلت عليه من الأغلبية الأوروبية بشأن الشؤون الأوكرانية، تقوض المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي عمدا جميع الجهود البناءة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني، وتبذلان قصارى جهدهما لإبقاء نظام كييف قائما".
وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن سعي الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات مالية لكييف يستند إلى مبدأ "المال لا رائحة له"، وهو مبدأ غير أخلاقي.
وقالت: "إنهم يبحثون عن أي فرصة مالية لتحقيق ذلك، مسترشدين بالمبدأ المعروف، وإن كان غير أخلاقي، وهو أن "المال لا رائحة له".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بشأن دراسة بريطانيا وفرنسا فكرة نقل الأسلحة النووية أو المواد اللازمة لتصنيعها إلى أوكرانيا، تشير إلى بداية فقدان ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "كل هذا (فكرة باريس ولندن بنقل الأسلحة النووية إلى كييف) يشير إلى أن أعداءنا في أوروبا الغربية
، في سعيهم المتزايد المتهور والأعمى لإلحاق ما أسموه هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا يفقدون ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب سوى دور تخريبي في مفاوضات التسوية الأوكرانية، كما يتضح من محاولاته السابقة "لتيسير التوصل إلى تسوية".