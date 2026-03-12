https://sarabic.ae/20260312/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يقوض-عمدا-الجهود-المبذولة-لحل-النزاع-الأوكراني-سلميا-1111417890.html

موسكو: الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني سلميا

موسكو: الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني سلميا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يقوض عمدا جميع الجهود البنّاءة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T18:41+0000

2026-03-12T18:41+0000

2026-03-12T18:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بالاعتماد على التفويض المطلق الذي حصلت عليه من الأغلبية الأوروبية بشأن الشؤون الأوكرانية، تقوض المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي عمدا جميع الجهود البناءة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني، وتبذلان قصارى جهدهما لإبقاء نظام كييف قائما".وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن سعي الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات مالية لكييف يستند إلى مبدأ "المال لا رائحة له"، وهو مبدأ غير أخلاقي.وقالت: "إنهم يبحثون عن أي فرصة مالية لتحقيق ذلك، مسترشدين بالمبدأ المعروف، وإن كان غير أخلاقي، وهو أن "المال لا رائحة له".وقالت زاخاروفا للصحفيين: "كل هذا (فكرة باريس ولندن بنقل الأسلحة النووية إلى كييف) يشير إلى أن أعداءنا في أوروبا الغربية، في سعيهم المتزايد المتهور والأعمى لإلحاق ما أسموه هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا يفقدون ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء".وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب سوى دور تخريبي في مفاوضات التسوية الأوكرانية، كما يتضح من محاولاته السابقة "لتيسير التوصل إلى تسوية".

https://sarabic.ae/20260312/موسكو-حول-فكرة-نقل-سلاح-نووي-إلى-كييف-الغرب-يفقد-ما-تبقى-من-غريزة-البقاء-1111404909.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن