موسكو حول فكرة نقل سلاح نووي إلى كييف: الغرب يفقد ما تبقى من غريزة البقاء
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "كل هذا (فكرة باريس ولندن بنقل الأسلحة النووية إلى كييف) يشير إلى أن أعداءنا في أوروبا الغربية، في سعيهم المتزايد التهور والأعمى لإلحاق ما أسموه هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا يفقدون ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء".وقالت: "لا شك لدينا في أن الاتحاد الأوروبي، بمواقفه الحالية تجاه روسيا والصراع في أوكرانيا، سيلعب دورا هداما في المفاوضات، إن تاريخ الاتحاد الأوروبي وجهود دوله الأعضاء في حفظ السلام في سياق الأزمة الأوكرانية خير دليل على ذلك".ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".
13:38 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 13:39 GMT 12.03.2026)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بشأن دراسة بريطانيا وفرنسا فكرة نقل الأسلحة النووية أو المواد اللازمة لتصنيعها إلى أوكرانيا، تشير إلى بداية فقدان ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "كل هذا (فكرة باريس ولندن بنقل الأسلحة النووية إلى كييف) يشير إلى أن أعداءنا في أوروبا الغربية، في سعيهم المتزايد التهور والأعمى لإلحاق ما أسموه هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا يفقدون ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب سوى دور تخريبي في مفاوضات التسوية الأوكرانية، كما يتضح من محاولاته السابقة "لتيسير التوصل إلى تسوية".
وقالت: "لا شك لدينا في أن الاتحاد الأوروبي، بمواقفه الحالية تجاه روسيا والصراع في أوكرانيا، سيلعب دورا هداما في المفاوضات، إن تاريخ الاتحاد الأوروبي وجهود دوله الأعضاء في حفظ السلام في سياق الأزمة الأوكرانية خير دليل على ذلك".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي.
ووفقًا لجهاز الاستخبارات، تهدف خطة الدول الأوروبية إلى تمكين كييف من الحصول على شروط أكثر ملاءمة لإنهاء الأعمال القتالية، إذا امتلكت قنبلة ذرية أو على الأقل ما يعرف بـ "القنبلة القذرة".