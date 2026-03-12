عربي
موسكو: كارثة بيئية وإشعاعية تهدد الشرق الأوسط على خلفية الصراع حول إيران
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "الصراع حول إيران يهدد بعواقب كارثية بيئية وإشعاعية على الشرق الأوسط". 12.03.2026
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن "الصراع حول إيران يهدد بعواقب كارثية بيئية وإشعاعية على الشرق الأوسط".
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "من الضروري وقف العمليات العسكرية التي تهدد بوقوع كارثة على الفور؛ بما في ذلك، كما نرى الآن، كارثة بيئية وإشعاعية تهدد المنطقة بأكملها".
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
زاخاروفا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ضرب استقرار الشرق الأوسط
7 مارس, 01:00 GMT
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران "دخلت مرحلة جديدة وخطيرة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إن "الضربات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية تمثل حربا كيميائية متعمدة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكد بقائي، أن "إيران تمارس حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي"، مشددا على أن "الهجمات العدوانية وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل دمرت الجهود الدبلوماسية وحطمت أسس القانون الدولي، وشنّت هجومًا مدمراً على الإنسانية جمعاء".
وحذّر الهلال الأحمر الإيراني، آنذاك، أنه "من المتوقع هطول أمطار حمضية"، وذلك بعد القصف الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف مرافق لتخزين النفط في البلاد، وفق تعبيره.
وجاء في البيان: "تُطلق انفجارات مستودعات النفط كميات كبيرة من المركبات الهيدروكربونية السامة، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الغلاف الجوي. وإذا هطل المطر، يصبح شديد الخطورة وحمضيًا للغاية".
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وأخرى أمريكية في المنطقة
