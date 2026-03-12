https://sarabic.ae/20260312/هل-تهدد-إيران-ولاية-كاليفورنيا-البيت-الأبيض-يرد-1111420334.html

هل تهدد إيران ولاية كاليفورنيا.. البيت الأبيض يرد

هل تهدد إيران ولاية كاليفورنيا.. البيت الأبيض يرد

سبوتنيك عربي

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، التقارير التي حذرت المواطنين الأمريكيين من هجوم إيراني محتمل على كاليفورنيا، واصفة إياها بالمزيفة... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111420175_0:158:1450:974_1920x0_80_0_0_8a55009a96d7d65bc5b62e4c003bb955.jpg

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، أمس الأربعاء، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حذر أجهزة إنفاذ القانون في كاليفورنيا من احتمال قيام إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة انتقامية في أنحاء الولاية. وكتبت ليفيت على منصة "إكس": "يجب على شبكة "إيه بي سي نيوز" سحب هذا المنشور وهذه القصة فورا لنشرها معلومات مضللة بهدف إثارة الذعر لدى الشعب الأمريكي، لقد استندوا في ذلك إلى بريد إلكتروني واحد أُرسل إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية في كاليفورنيا بشأن معلومة واحدة غير موثقة". وأضافت أن البريد الإلكتروني الأصلي الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر أن المعلومات الاستخباراتية "غير موثقة"، وهو تفصيل أغفلته القناة في تقريرها. وقالت ليفيت: "للتوضيح: لا يوجد أي تهديد من إيران لوطننا، ولم يكن موجودا قط". كما شارك مساعد مدير الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بن ويليامسون، نص الإشعار الأصلي، مؤكدا أن المكتب وصف المعلومات بأنها "غير موثقة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

