إعلام إسرائيلي: ترامب يريد إنهاء الحرب في إيران وحدد لإسرائيل فترة زمنية

وأوضح المصدر أن "تغيير النظام في طهران غير مرجح في الوقت القريب، لأنه يتطلب غزوا بريا، أو عودة الاحتجاجات الداخلية". وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن "واشنطن تنظر إلى الحرب من زاوية تأثيرها على أسعار النفط، بينما تعتبرها إسرائيل إنجازا عسكريا".كما أشار إلى أن اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، لم يؤدِّ إلى إنهاء التنظيم، كما هو الحال مع حركة "حماس" الفلسطينية، منتقدا عدم استنفاد إسرائيل للقنوات الدبلوماسية بعد عملياتها العسكرية. وفي ما يتعلق بملف الوساطة، قال المصدر إن الدول العربية باتت تنظر إلى قطر كدولة شقيقة، في تحول ملحوظ بالموقف الإقليمي بعد دورها مع مصر في صفقة الرهائن في قطاع غزة، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما انتقد المصدر سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرا أن "بعض أطرافها تستغل التصعيد مع إيران لفرض وقائع على الأرض وتهجير الفلسطينيين، ما قد يضيع فرص تهدئة الأوضاع في المنطقة عبر المسار الدبلوماسي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

