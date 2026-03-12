https://sarabic.ae/20260312/-موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يواصل-إقصاء-موارد-الطاقة-الروسية-من-أسواقه-1111406295.html
موسكو: الاتحاد الأوروبي يواصل إقصاء موارد الطاقة الروسية من أسواقه
موسكو: الاتحاد الأوروبي يواصل إقصاء موارد الطاقة الروسية من أسواقه
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الأوروبيين يواصلون إقصاء موارد الطاقة الروسية من أسواقهم، مشيرةً إلى أنه ليس من الواضح بماذا سيعوّضها الاتحاد الأوروبي.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تواصل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأكثر عدائية في الاتحاد الأوروبي، وبكل الوسائل المتاحة، إخراج موارد الطاقة الروسية من أسواقها. من أجل ماذا؟ وبماذا سيستبدلونها؟".وقالت: "على الرغم من الإجراءات التمييزية الصارخة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تعد مناقضة للسوق، تسعى روسيا جاهدة لتجنب أي تسييس لمسألة إمدادات الطاقة للمستهلكين الأوروبيين".وأكملت: "أكدت بلادنا مرارا استعدادها لتطوير تعاونٍ في مجال الطاقة يحقق المنفعة المتبادلة مع جميع الشركاء ذوي التوجهات البناءة".وقال بوتين: "فيما يتعلق بأوروبا، فإن ما يحدث في الأسواق الأوروبية اليوم هو، بالطبع، نتيجة لسياسات الطاقة الخاطئة التي تنتهجها السلطات الأوروبية، هذه السياسات (للدول الأوروبية) لا علاقة لها بمصالح شعوب هذه الدول".
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تواصل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأكثر عدائية في الاتحاد الأوروبي، وبكل الوسائل المتاحة، إخراج موارد الطاقة الروسية من أسواقها. من أجل ماذا؟ وبماذا سيستبدلونها؟".
وأوضحت أن روسيا تسعى لتجنب تسييس قضية إمدادات الطاقة للمستهلك الأوروبي رغم الممارسات التمييزية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "على الرغم من الإجراءات التمييزية الصارخة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تعد مناقضة للسوق، تسعى روسيا جاهدة لتجنب أي تسييس لمسألة إمدادات الطاقة للمستهلكين الأوروبيين".
وأكملت: "أكدت بلادنا مرارا استعدادها لتطوير تعاونٍ في مجال الطاقة يحقق المنفعة المتبادلة مع جميع الشركاء ذوي التوجهات البناءة".
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع المتعلق بارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بأنه نتيجة للسياسة الخاطئة للسلطات الأوروبية على مدى سنوات عديدة.
وقال بوتين: "فيما يتعلق بأوروبا، فإن ما يحدث في الأسواق الأوروبية اليوم هو، بالطبع، نتيجة لسياسات الطاقة الخاطئة التي تنتهجها السلطات الأوروبية، هذه السياسات (للدول الأوروبية) لا علاقة لها بمصالح شعوب هذه الدول".