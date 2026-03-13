https://sarabic.ae/20260313/إسرائيل-تعلن-إرسال-قوات-إضافية-إلى-الجبهة-الشمالية-1111454426.html

إسرائيل تعلن عن إرسال قوات إضافية إلى "الجبهة الشمالية"

سبوتنيك عربي

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أمر بإرسال قوات إضافية إلى الجبهة الشمالية، في إطار تعزيز التأهب... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T16:04+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103564468_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c368b13e498cc43c3873bed444801fb6.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي على قناته في "تلغرام": "وفقا لتقييم الوضع، أمر رئيس الأركان العامة والفريق إيال زمير، بدعم القوات في الجبهة الشمالية، في إطار تعزيز التأهب لسيناريوهات هجومية دفاعية محتملة مختلفة".وقد نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أعلن من خلاله أنه شن مؤخرا هجوما على جسر الزراريية على نهر الليطاني في لبنان، بزعم أنه كان بمثابة معبر رئيسي لأفراد تابعين لـ"حزب الله".كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء فورا، ويشمل الإنذار أحياء "حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 عسكريين بسقوط طائرة في العراقإيران تعلن تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب من المنطقة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

