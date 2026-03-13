إسرائيل تعلن عن إرسال قوات إضافية إلى "الجبهة الشمالية"
16:04 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 16:05 GMT 13.03.2026)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أمر بإرسال قوات إضافية إلى الجبهة الشمالية، في إطار تعزيز التأهب لسيناريوهات محتملة مختفلة.
وقال الجيش الإسرائيلي على قناته في "تلغرام": "وفقا لتقييم الوضع، أمر رئيس الأركان العامة والفريق إيال زمير، بدعم القوات في الجبهة الشمالية، في إطار تعزيز التأهب لسيناريوهات هجومية دفاعية محتملة مختلفة".
وقد نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أعلن من خلاله أنه شن مؤخرا هجوما على جسر الزراريية على نهر الليطاني في لبنان، بزعم أنه كان بمثابة معبر رئيسي لأفراد تابعين لـ"حزب الله".
בהתאם להערכת המצב הרב-זירתית: צה"ל מתגבר כוחות בפיקוד הצפון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026
בהתאם להערכת המצב הרב-זירתית, הנחה הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, על תגבור כוחות רחב בפיקוד הצפון, כחלק מחיזוק המוכנות לתרחישי התקפה והגנה שונים.
עיבוי ופריסת הכוחות בגזרת גבול הצפון יתבצעו על בסיס כוחות סדירים נוספים,…
كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء فورا، ويشمل الإنذار أحياء "حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر أكثر من 70 منصة صاروخية تابعة لـ"حزب الله" حتى الآن.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران لن تنتهي هذا الأسبوع.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.