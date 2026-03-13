الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف المجمع العسكري الصناعي الإسرائيلي في حولون

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مقاتليه بالتعاون مع "حزب الله" اللبناني نفذوا، مساء اليوم الجمعة، الموجة 46 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفة أهدافاً إسرائيلية... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T20:08+0000

وأوضح البيان أن العملية شملت استهداف مراكز في حيفا والقيسارية وبلدتي زرايت وشلومي، بالإضافة إلى مجمع حولون الصناعي العسكري، بطائرات مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، وصواريخ جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتم تحديد مواقع تجمع القوات الأمريكية المعتدية، بعد تحذيرها بالانسحاب من المنطقة، بما في ذلك قاعدتي الظفرة وأربيل، وقصفها بكثافة بصواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للبحرية والجيش التابعين للحرس الثوري الإيراني. وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه، أن الموجة 46 نفذت باستخدام صواريخ فائقة القوة والثقل من نوع "خرمشهر"، "خيبرشكن"، "عماد" و"قدر". وتابع أنه أسقط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" في بندر عباس جنوبي البلاد.فيما أفادت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن عن مهاجمته 10 مواقع يُحتمل وجود قادة إسرائيليين فيها.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

