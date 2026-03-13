https://sarabic.ae/20260313/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-مسؤوليتها-عن-إسقاط-طائرة-عسكرية-أمريكية-للتزود-بالوقود-1111430730.html

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود

"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود

سبوتنيك عربي

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة أمريكية من طراز "كيه-سي 135" غربي البلاد، كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" قالت إنها... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T00:50+0000

2026-03-13T00:50+0000

2026-03-13T00:50+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102644/93/1026449341_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_53b1d8ed718208781aef3ebf0707ef94.jpg

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان لها: "دفاعًا عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، طائرةً من نوع "كيه-سي 135" تابعةً للاحتلال الأمريكي غرب العراق، بالسلاح المناسب".وفي وقت سابق، قالت "سنتاكوم" إنها "على علم بفقدان طائرة تزويد وقود أمريكية من طراز 135 كيه.سي"، مشيرةً إلى أن الحادث "وقع في مجال جوي صديق خلال عملية "الغضب الملحمي"، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية. شاركت طائرتان في الحادث، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما هبطت الأخرى بسلام. ولم يكن ذلك نتيجة نيران معادية أو صديقة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260312/فقدان-طائرة-تزويد-بالوقود-أمريكية-في-غرب-العراق-1111427920.html

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران