https://sarabic.ae/20260313/ترامب-دول-الخليج-العربية-تصد-الضربات-الإيرانية-بشكل-جيد-1111453678.html

ترامب: دول الخليج العربية تصد الضربات الإيرانية بشكل جيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن دول الخليج العربية تعمل على صد الضربات الإيرانية بشكل جيد، مؤكدا أن هذه الدول تمتلك أنظمة صواريخ مضادة... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

الحرب

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111263837_0:0:1362:767_1920x0_80_0_0_76456508cebc3b90445c3b9ce6d86987.jpg

ولفت ترامب إلى أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من هذا الطراز تدمر تقريبا جميع الأهداف من أي نوع.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي مصاب وقد يكون مشوهاالمرشد الإيراني الجديد يتوعد باستهداف القواعد الأمريكية.. وترامب يهدد برد أقوى

https://sarabic.ae/20260313/ترامب-أمريكا-لا-تركز-حاليا-على-السيطرة-على-اليورانيوم-الإيراني-1111448492.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

