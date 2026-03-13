ترامب: دول الخليج العربية تصد الضربات الإيرانية بشكل جيد
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن دول الخليج العربية تعمل على صد الضربات الإيرانية بشكل جيد، مؤكدا أن هذه الدول تمتلك أنظمة صواريخ مضادة...
15:38 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 15:40 GMT 13.03.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن دول الخليج العربية تعمل على صد الضربات الإيرانية بشكل جيد، مؤكدا أن هذه الدول تمتلك أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "باتريوت”.
ولفت ترامب إلى أن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من هذا الطراز تدمر تقريبا جميع الأهداف من أي نوع.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.