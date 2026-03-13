تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
غروسي: تبادل الآراء مع لافروف بشأن الوضع في إيران ومحطة زابوروجيه النووية كان بناء
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن الوضع في إيران وفي محطة... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب غروسي على منصة "إكس": "لقاء مهم وفي الوقت المناسب للغاية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف.وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
غروسي: تبادل الآراء مع لافروف بشأن الوضع في إيران ومحطة زابوروجيه النووية كان بناء

17:09 GMT 13.03.2026
© Photo / Russian Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروس
 وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن الوضع في إيران وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأنه كان بنّاءً وهادفا.
وكتب غروسي على منصة "إكس": "لقاء مهم وفي الوقت المناسب للغاية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو".

وأكمل: "شكرا لكم على تبادل الآراء المثمر حول الوضع الحالي في إيران، وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأهمية المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العالمية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
لافروف وغروسي يبحثان الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على منشآت إيران النووية السلمية
15:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثالث من مارس/آذار، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي".

وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف.
وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
"روساتوم": لا يزال الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية صعبا
