غروسي: تبادل الآراء مع لافروف بشأن الوضع في إيران ومحطة زابوروجيه النووية كان بناء
سبوتنيك عربي
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن الوضع في إيران وفي محطة... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T17:09+0000
وكتب غروسي على منصة "إكس": "لقاء مهم وفي الوقت المناسب للغاية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن الوضع في إيران وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأنه كان بنّاءً وهادفا.
وكتب غروسي على منصة "إكس": "لقاء مهم وفي الوقت المناسب للغاية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو".
وأكمل: "شكرا لكم على تبادل الآراء المثمر حول الوضع الحالي في إيران، وفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأهمية المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثالث من مارس/آذار، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي".
وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف.
وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.