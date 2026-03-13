غروسي: تبادل الآراء مع لافروف بشأن الوضع في إيران ومحطة زابوروجيه النووية كان بناء

وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشأن الوضع في إيران وفي محطة... 13.03.2026

2026-03-13T17:09+0000

وكتب غروسي على منصة "إكس": "لقاء مهم وفي الوقت المناسب للغاية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو".وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في موسكو، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكان غروسي قد وصل، في وقت سابق، إلى موسكو، حيث التقى برئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف.وأجرى مشاورات بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.ليخاتشوف: روسيا تتبع بالفعل مبادئ غروسي المحددة لسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية"روساتوم": لا يزال الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية صعبا

