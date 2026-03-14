دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "رميلان" الجوية من الجيش الأمريكي

عربي
تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:00 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:14 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:44 GMT
19 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
المرشد الجديد لإيران يعلن استمرار استهداف القواعد الامريكية في الخليج
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260314/الحكومة-السورية-تعلن-تسلم-قواتها-لقاعدة-رميلان-الجوية-من-الجيش-الأمريكي-1111486349.html
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "رميلان" الجوية من الجيش الأمريكي
دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "رميلان" الجوية من الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم السبت، بأن الجيش السوري تسلّم قاعدة "رميلان" الجوية في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T12:19+0000
2026-03-14T12:37+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن وزارة الدفاع السورية، أن قوات الفرقة 60 في الجيش السوري، استلمت القاعدة عقب إخلائها من قبل قوات التحالف الدولي.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في 23 شباط/ فبراير 2026 بدأت القوات الأمريكية إخلاء قاعدة "قسرك" في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهي من أبرز وأكبر القواعد التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي ينتشر في البلاد بذريعة محاربة تنظيم "داعش".كما أعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق من فبراير الماضي تسلم قاعدتي الشدادي والتنف بعد مغادرة القوات الأمريكية لهما.وتنتشر القوات الأمريكية في نحو 24 قاعدة و4 مراكز قيادة داخل سوريا منذ تأسيس التحالف، غير أن تقارير إعلامية أشارت بعد وصول أحمد الشرع إلى رئاسة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى إخلاء بعض القواعد ودرس واشنطن احتمال الانسحاب الكامل من البلاد.
https://sarabic.ae/20260213/ما-وراء-الانسحاب-الأمريكي-من-قاعدة-التنف-في-سوريا-وهل-يعود-داعش-للواجهة-1110332205.html
https://sarabic.ae/20260129/تركيا-ترد-على-أنباء-انسحابها-من-نبع-السلام-شمالي-سوريا-1109768045.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:4:457:347_1920x0_80_0_0_975500859eb3be629ecd611c9ef1436a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "رميلان" الجوية من الجيش الأمريكي

12:19 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 12:37 GMT 14.03.2026)
© Photo / SANAالجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية
الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
© Photo / SANA
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم السبت، بأن الجيش السوري تسلّم قاعدة "رميلان" الجوية في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن وزارة الدفاع السورية، أن قوات الفرقة 60 في الجيش السوري، استلمت القاعدة عقب إخلائها من قبل قوات التحالف الدولي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في 23 شباط/ فبراير 2026 بدأت القوات الأمريكية إخلاء قاعدة "قسرك" في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهي من أبرز وأكبر القواعد التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي ينتشر في البلاد بذريعة محاربة تنظيم "داعش".
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
13 فبراير, 15:56 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق من فبراير الماضي تسلم قاعدتي الشدادي والتنف بعد مغادرة القوات الأمريكية لهما.
جنود أتراك
تركيا ترد على أنباء انسحابها من "نبع السلام" شمالي سوريا
29 يناير, 14:44 GMT
وتنتشر القوات الأمريكية في نحو 24 قاعدة و4 مراكز قيادة داخل سوريا منذ تأسيس التحالف، غير أن تقارير إعلامية أشارت بعد وصول أحمد الشرع إلى رئاسة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى إخلاء بعض القواعد ودرس واشنطن احتمال الانسحاب الكامل من البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала