دمشق: القوات السورية تتسلم قاعدة "رميلان" الجوية من الجيش الأمريكي

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم السبت، بأن الجيش السوري تسلّم قاعدة "رميلان" الجوية في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن وزارة الدفاع السورية، أن قوات الفرقة 60 في الجيش السوري، استلمت القاعدة عقب إخلائها من قبل قوات التحالف الدولي.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في 23 شباط/ فبراير 2026 بدأت القوات الأمريكية إخلاء قاعدة "قسرك" في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهي من أبرز وأكبر القواعد التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي ينتشر في البلاد بذريعة محاربة تنظيم "داعش".كما أعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق من فبراير الماضي تسلم قاعدتي الشدادي والتنف بعد مغادرة القوات الأمريكية لهما.وتنتشر القوات الأمريكية في نحو 24 قاعدة و4 مراكز قيادة داخل سوريا منذ تأسيس التحالف، غير أن تقارير إعلامية أشارت بعد وصول أحمد الشرع إلى رئاسة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى إخلاء بعض القواعد ودرس واشنطن احتمال الانسحاب الكامل من البلاد.

