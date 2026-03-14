https://sarabic.ae/20260314/تصويت-برأيك-هل-أخطأت-واشنطن-في-تقدير-قوة-إيران-على-المواجهة؟-1111479815.html
تصويت... برأيك هل أخطأت واشنطن في تقدير قوة إيران على المواجهة؟
سبوتنيك عربي
مع دخول المواجهة العسكرية يومها الـ15، انتقلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى مرحلة "كسر العظم"، التي تجاوزت التوقعات الأولية كافة، فبينما أعلنت... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T08:03+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093345662_0:10:801:460_1920x0_80_0_0_83cd345dfcb2c498f2bd99359a8f0ad3.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093345662_0:0:743:557_1920x0_80_0_0_31ec1b0b19c33a40b477db046bebeca8.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مع دخول المواجهة العسكرية يومها الـ15، انتقلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى مرحلة "كسر العظم"، التي تجاوزت التوقعات الأولية كافة، فبينما أعلنت واشنطن استهداف جزيرة "خرج" الإستراتيجية بضربة وُصفت "بالتاريخية"، استمر الرد الإيراني عبر ضربات صاروخية هزت العمق الإسرائيلي وأشعلت النيران في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.
هذا التصعيد الدراماتيكي يضع الإستراتيجية العسكرية الأمريكية تحت مجهر الاختبار، خاصة مع إظهار طهران قدرة عالية على "امتصاص الصدمات"، فضلًا عن تحريك أوراق الضغط الإقليمية في العراق ولبنان بتنسيق عالي المستوى، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول دقة المعلومات الاستخبارية، التي بنيت عليها خطط الهجوم الأولية لدى واشنطن.
في حين كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "وسائل الإعلام المزيفة ترفض تغطية النجاحات الكبيرة، التي حققتها القوات الأمريكية ضد إيران، التي أصبحت الآن في حالة هزيمة كاملة وتريد اتفاقا"، وأضاف: "ولكن ليس الاتفاق الذي سأقبله أنا!".
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه "ما زال من المستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، وإن الهجمات الصاروخية لبلاده "ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا"، وفق تعبيره.
برأيك.. هل أخطأت واشنطن في تقدير قوة إيران على المواجهة؟