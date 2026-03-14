https://sarabic.ae/20260314/مخزونات-الغاز-في-أوروبا-تهبط-إلى-أدنى-مستوياتها-1111490184.html
مخزونات الغاز في أوروبا تهبط إلى أدنى مستوياتها
أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الجوفية الأوروبية بلغت أدنى مستوى لها منذ بداية موسم السحب. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T14:39+0000
العالم
اقتصاد
الإتحاد الاوروبي
مخزونات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096273915_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9486e99ff99862d7e6a4aa52c460c4f.png
وأضافت "غازبروم" في بيان لها اليوم السبت: "يستمر سحب الغاز من مرافق التخزين الجوفية الأوروبية وفقا لبيانات هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا حتى 12 مارس(آذار). وقد بلغت مستويات الاحتياطيات أدنى مستوى لها منذ بداية موسم السحب، حيث بلغت 29.1%". وأوضحت أنه يجري حاليًا سحب الغاز من احتياطيات السنوات السابقة.في الوقت ذاته، لم يتبق سوى 8.3% من احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الهولندية، وهو أدنى مستوى مسجل حتى 12 مارس.
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096273915_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_801e8693888f968b3ef33ae570bf2569.png
وأضافت "غازبروم" في بيان لها اليوم السبت: "يستمر سحب الغاز من مرافق التخزين الجوفية الأوروبية وفقا لبيانات هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا حتى 12 مارس(آذار). وقد بلغت مستويات الاحتياطيات أدنى مستوى لها منذ بداية موسم السحب، حيث بلغت 29.1%".
وأشارت الشركة إلى أنه تم سحب جميع الغاز الذي تم ضخه في مرافق التخزين الجوفية الأوروبية استعدادًا لفصل الشتاء، في منتصف فبراير (شباط).
وأوضحت أنه يجري حاليًا سحب الغاز من احتياطيات السنوات السابقة.
في الوقت ذاته، لم يتبق سوى 8.3% من احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الهولندية، وهو أدنى مستوى مسجل حتى 12 مارس.