مخزونات الغاز في أوروبا تهبط إلى أدنى مستوياتها

أفادت شركة "غازبروم" الروسية بأن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الجوفية الأوروبية بلغت أدنى مستوى لها منذ بداية موسم السحب.

وأضافت "غازبروم" في بيان لها اليوم السبت: "يستمر سحب الغاز من مرافق التخزين الجوفية الأوروبية وفقا لبيانات هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا حتى 12 مارس(آذار). وقد بلغت مستويات الاحتياطيات أدنى مستوى لها منذ بداية موسم السحب، حيث بلغت 29.1%". وأوضحت أنه يجري حاليًا سحب الغاز من احتياطيات السنوات السابقة.في الوقت ذاته، لم يتبق سوى 8.3% من احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الهولندية، وهو أدنى مستوى مسجل حتى 12 مارس.للمرة الأولى منذ عام 2023.. الغاز الأوروبي يتجاوز 700 دولار بفعل أزمة مضيق "هرمز"متوسط ​​سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

https://sarabic.ae/20260310/متوسط-سعر-الغاز-في-أوروبا-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-3-سنوات-1111297536.html

