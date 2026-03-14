مع اقتراب عيد الفطر.. صناعة الحلويات التقليدية تستعيد حيويتها في تونس.. صور
تزداد الحركة في الشوارع والأسواق التونسية مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يعد أحد أكثر المناسبات بهجة في الذاكرة الجماعية للتونسيين.
وفي خضم هذه الأجواء، تنشغل العائلات بإعداد أطباق متنوعة من الحلويات التقليدية التي ترافق طقوس العيد وتضفي على البيوت دفئا خاصا.
وخلال هذه الفترة، تنتعش مهنة صناعة الحلويات في تونس، وهي حرفة تقتات منها العديد من العائلات التونسية، إذ تشهد محلات الحلويات والإنتاج المنزلي حركية لافتة لتلبية الطلب المتزايد على أصناف تقليدية شهيرة، من بينها "كعك الورقة" و"المقروض" و"الغريبة"، وهي حلويات ارتبطت بأجواء العيد وأصبحت جزءا من ملامحه الثقافية.
ويعد طبق حلويات العيد عادة تونسية متوارثة، تحضر على موائد معظم البيوت في اليوم الأول من عيد الفطر، حيث يُستقبل الضيوف وتُبادل التهاني في أجواء يغلب عليها الكرم والفرح.
وفي المقابل، تكتفي كثير من الأسر، خاصة في المحافظات الداخلية والأرياف، بتبادل تهاني العيد وتقديم ما تيسّر من الحلويات، في مشهد يعكس بساطة العادات ودفء الروابط الاجتماعية.
صناعة الحلويات التقليدية بعيد الفطر في تونس
صناعة متوارثة
في محافظة جندوبة شمال غربي تونس، تستعد، زينة الغربي، محاطة بأفراد عائلتها وأبناء إخوتها لصناعة حلويات عيد الفطر المبارك، في أجواء عائلية دافئة تختلط فيها رائحة العجين بذكريات الطفولة وطقوس العيد.
وتبلغ زينة من العمر 35 عاما، وهي تحرص كل سنة على إدخال الفرحة إلى أفراد عائلتها من خلال إعداد ما تيسّر من الحلويات التقليدية، كما تسعى إلى بيع جزء منها لتأمين بعض احتياجات البيت.
وبعد رحلة طويلة بحثا عن مكوّنات أساسية مثل السكر والطحين، تمكنت الغربي من جمع
لوازم لصناعة الحلويات، لتبدأ مرحلة الإعداد وسط حركة لا تهدأ داخل المنزل.
وعلى أنغام الراديو، تقلب زينة الطحين وزيت الزيتون في آنية كبيرة من الخشب، وتضيف الماء شيئا فشيئا، فقد اعتادت مع أخواتها في كل عام إعداد "المقروض" (حلويات تونسية) في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، استعدادا ليوم العيد.
وتفرد زينة العجين على الطاولة المستديرة في شكل خط مستقيم، ثم تُحدث فيه تجويفا تضع داخله معجون التمر، قبل أن تُغلق العجين وتجزّئه بواسطة "القاروض"، وهي آلة يدوية من الخشب أو البلاستيك، إلى قطع صغيرة، لتضعها بعد ذلك في الزيت الساخن.
وتقول الغربي في حديثها لـ"سبوتنيك": "بعد هذه المرحلة أضع قطع المقروض في خليط من السكر والليمون، فيزداد بريقها ولمعانها، وتمتلئ أرجاء البيت برائحتها الزكية التي تصل أحيانا إلى الشارع".
وتواصل حديثها وهي منهمكة في العمل: "هذه عادات توارثناها عن أجدادنا، ووجدت فيها متعة كبيرة، لذلك قررت أن أتوسع أكثر في هذا المجال، فدرست أساسيات صناعة الحلويات، وأحاول اليوم، إلى جانب المقروض، إعداد أصناف أخرى مثل الغريبة التونسية بما تسمح به الإمكانيات".
وتضيف: "في البداية لم أفكر في بيع الحلويات، لكن بعد أن تلقيت عددا من الطلبيات من الجيران، قررت أن أتوسع قليلا في هذا النشاط، وأكسب بعض المال لمساعدة عائلتي".
حركة لا تهدأ في المحلات
في أحد أحياء محافظة منوبة شمالي تونس، يفتتح، أمين العش، ورشته المتخصصة في صناعة الحلويات التقليدية منذ ساعات الصباح الأولى، إذ تنطلق الاستعدادات يوميا لإعداد أطباق متنوعة من الحلويات مع اقتراب موعد عيد الفطر.
ويؤكد أمين العش في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه رغم الصعوبات المتكررة في الحصول على بعض مكونات الحلويات، فإن جميع العاملين في الورشة يعملون بحماس كبير، قائلا: "نحن مجندون في هذه الفترة لإدخال الفرحة على الأطفال والعائلات في العيد".
ومنذ نحو 9 سنوات، تتخصص ورشة العش في إعداد "كعك الورقة" و"البقلاوة"، وهما من أشهر الحلويات التي يحرص التونسيون على اقتنائها خلال عيد الفطر.
ويشرح العش مكونات هذه الأصناف قائلا: "يتكون كعك الورقة أساسا من الطحين والسكر واللوز والزبدة، مع إضافة ماء الزهر أو النسري لتعطيره، أما البقلاوة فتُحضّر من طبقات رقيقة من العجين تتخللها المكسرات، وهي مواد تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ما يفرض علينا أحيانا مراجعة أسعار البيع".
ويضيف أن الحلويات المعروضة في المحلات قد تبدو متشابهة في الشكل، لكنها تختلف من حيث الجودة وطريقة التحضير، مشيرا إلى أن العديد من الزبائن يقصدون ورشته من محافظات بعيدة قبيل العيد لاقتناء الحلويات، وهو ما يعتبره دليلا على نجاح المشروع وثقة الحرفاء.
ويتابع قائلا: "مع الارتفاع المتواصل في أسعار الفواكه الجافة، إضافة إلى النقص المسجل في مادة الفارينة، نجد أنفسنا هذا العام مضطرين إلى الترفيع في أسعار بعض الحلويات".
ومن جانبها، أفادت، أمل عبد الكافي، وهي صاحبة محل للحلويات، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن لصناعة الحلويات طعما خاصا مع اقتراب عيد الفطر.
وتقول: "انطلقت قبل 3 سنوات في إعداد حلويات العيد داخل مطبخي الصغير، وبمساعدة أفراد عائلتي قررت لاحقا توسيع المشروع وفتح محل صغير من أجل كسب المزيد من المال".
وتشير عبد الكافي إلى أن محلها يشهد خلال هذه الفترة حركية كبيرة وإقبالا ملحوظا من الزبائن، رغم تذمر الكثيرين من ارتفاع الأسعار.
ويشتكي عدد من التونسيين في الأيام الأخيرة من ارتفاع أسعار الحلويات، وهو ما يعزوه المهنيون أساسا إلى الزيادة المسجلة في أسعار المواد الأولية والفواكه الجافة.
إرتفاع خيالي في أسعار مكونات الحلويات
ومن جانبه، أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "مع اقتراب عيد الفطر في تونس تشهد مكونات الحلويات، وخاصة الفواكه الجافة، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسعار الحلويات المعروضة في الأسواق خلال هذا العيد".
وأوضح الرياحي أن "أسعار بعض المكونات الأساسية بلغت مستويات مرتفعة"، قائلا إن "تونس تمتلك إنتاجا محليا من بعض هذه المواد، مثل اللوز والبندق والفستق، بل وتقوم بتصدير جزء منها"، معتبرا أن "هناك شبه إجماع بين المتدخلين في السوق على الترفيع في الأسعار".
ودعا الرياحي وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى "التدخل من أجل تسقيف أسعار الفواكه الجافة، خاصة المنتَجة محليا، وتحديد هوامش الربح الخاصة بها، على غرار الإجراءات المعتمدة في قطاعات أخرى مثل الخضر والغلال والدواجن، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك".