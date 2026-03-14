جميلة لكنها قاتلة… أخطر 10 أنهار على وجه الأرض

تُظهر هذه الصورة الأرشيفية، من عام 2003، عمالًا يُزيلون المخلفات العائمة على نهر اليانغتسي في مدينة ييتشانغ بمقاطعة هوبي الصينية.
نهر نيريتفا من الجسر القديم في موستار
تمساح على ضفة نهر النيل
تُظهر هذه الصورة، من عام 2001، سكان قرية في جزيرة تويو بالقرب من ساو دومينغوس دو كابيم، شمال البرازيل، وهم يشاهدون راكبي الأمواج يتحدّون موجة المد والجزر العاتية "بوروروكا" في 12 مارس. تحدث ظاهرة بوروروكا سنويًا من فبراير إلى مارس، عندما يرتفع مدّ المحيط عاليًا في مواجهة تيار نهر الأمازون، مُشكّلًا أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، تنتقل لمئات الأميال عكس التيار لمدة تصل إلى 45 دقيقة
أمازوناس، كولومبيا
نهر الكونغو - مبودي كينشاسا
نهر تينتو. زالاميا لا ريال، هويلفا، الأندلس، إسبانيا
جامع قمامة على متن قارب يجمع مواد قابلة لإعادة التدوير من نهر سيتاروم المليء بالقمامة في باندونغ، غرب جاوة، إندونيسيا، الثلاثاء 8 يونيو 2010
وقف نشطاء من منظمة "بيتا" (PETA) المعنية بحقوق الحيوان، مرتدين بدلات واقية من المواد الخطرة، في نهر الغانج حاملين لافتات احتجاجًا على تلوث النهر بسبب صناعة الجلود في كلكتا، الهند، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2013. وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة أن المخلفات السامة المنبعثة من مدابغ الجلود على طول نهر الغانج جعلت منه أحد أكثر الأنهار تلوثًا في العالم، وهي مسؤولة عن تلويث مصادر المياه في جميع أنحاء الهند والعالم
نهر زامبيزي بالقرب من شلالات فيكتوريا
فرس النهر في نهر زامبيزي، زيمبابوي
تُظهر هذه الصورة، الملتقطة في 6 أغسطس/آب 2016، راكيب أحمد، وهو طفل عامل مهاجر من بنغلاديش، يستحم خلال استراحة بالقرب من مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم خارج دكا. ويعيش العمال المهاجرون بالقرب من نهر بورينجانجا الملوث في خيام مؤقتة، ويعملون 12 ساعة يوميًا في صهر العلب المعدنية والرماد الصناعي وعبوات البلاستيك لتحويلها إلى ألمنيوم خام، دون أي معدات وقاية أو أقنعة واقية من الأبخرة والغبار السام
